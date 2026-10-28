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Nueva tragedia ferroviaria en España: Choque de dos trenes de alta velocidad deja al menos 30 muertos

El accidente ocurrió en la provincia de Toledo, y las autoridades regionales advirtieron que la cifra de víctimas fatales podría aumentar. Según informó la prensa local, los dos trenes circulaban en la misma dirección cuando uno impactó contra la parte trasera del otro.

Leonardo Medina
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Nueva tragedia ferroviaria en España: Choque de dos trenes de alta velocidad deja al menos 30 muertos

Al menos 30 muertos dejó este miércoles un nuevo accidente ferroviario en España, luego del choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda, entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, según informaron a EFE fuentes del gobierno de la región de Castilla-La Mancha.

En principio, las autoridades confirmaron al menos 10 fallecidos, y luego la cifra subió a “un mínimo” de 30, de acuerdo a lo consignado por Emol. Asimismo, las autoridades regionales advirtieron que la cantidad de víctimas fatales podría aumentar.

Desde la radiotelevisión pública española, TVE, indicaron que los dos trenes circulaban en la misma dirección, cuando uno impactó contra la parte trasera del otro. A su vez, el choque provocó que dos vagones se salieran de la vía.

Concretamente, el tren Iryo viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, y el Ave llevaba 397

Los equipos de emergencia se desplegaron en la zona para atender a los afectados. El alcalde de Urda, Manuel Galán, comentó que había pasajeros heridos y que Protección Civil pidió al municipio preparar un pabellón especial.

El mensaje de Pedro Sánchez

Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se pronunció en su cuenta de X y expresó su consternación por lo ocurrido.

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha”, señaló. 

Además, escribió: “Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”.

Cabe destacar que esta tragedia se suma al accidente ocurrido en enero de este año, cuando fallecieron más de 40 personas en Adamuz.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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