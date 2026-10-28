Elecciones en Israel: Netanyahu lidera el recuento, pero sigue sin mayoría para formar Gobierno

El bloque del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene una ventaja sobre la oposición con cerca del 80% de los votos escrutados. Sin embargo, ninguno de los dos sectores alcanza los 61 escaños necesarios para formar una mayoría parlamentaria, por lo que el apoyo de los partidos árabes será clave.

Según las proyecciones difundidas por la prensa israelí, el bloque de Netanyahu suma alrededor de 54 escaños, frente a los 47 del sector opositor encabezado por Gadi Eisenkot, recogió Efe.

Mientras avanza el recuento, las formaciones árabes han aumentado su representación hasta alcanzar un total de 19 escaños. Este crecimiento se relaciona con una mayor participación de la población árabe ciudadana de Israel.

La Knéset, el Parlamento israelí, cuenta con 120 escaños. Por ello, la mayoría parlamentaria requiere al menos 61 representantes. Sin ese respaldo, tanto Netanyahu como sus rivales deberán negociar para intentar formar Gobierno.

Los partidos árabes pueden ser decisivos para formar Gobierno

El avance de las formaciones árabes ha abierto un nuevo escenario en las negociaciones políticas. El líder de la Lista Conjunta, Yusef Yabarín, aseguró que su sector buscará poner fin al Gobierno de Netanyahu.

“Estaremos preparados para allanar el camino para derrocar al Gobierno de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich y mandarlos de vuelta a casa”, afirmó, según el diario israelí Ynet.

Durante la campaña, Netanyahu utilizó la posibilidad de un acuerdo entre Eisenkot y los partidos árabes para cuestionar a su rival. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes opositores ha rechazado públicamente aceptar su apoyo.

Una de las excepciones es Yair Golán, líder de la formación de izquierda Los Demócratas. El político defendió la participación de los ciudadanos árabes y cuestionó la división electoral promovida por el primer ministro.

“No debemos seguir aceptando la división racista que hace Netanyahu entre votos judíos y votos árabes”, escribió en la red social X.

Por ahora, ni Netanyahu ni la mayoría de los candidatos opositores se han pronunciado sobre el escenario que deja el recuento.

El voto árabe aumenta su representación en el Parlamento israelí

La evolución del escrutinio ha favorecido a las dos principales formaciones árabes. El partido islamista Raam, liderado por Mansur Abás, pasó de una proyección inicial de cuatro escaños a seis.

En tanto, la Lista Conjunta aumentó su representación de 10 a 13 escaños. Según Ynet, estos cambios se explican, en parte, porque el recuento en algunas localidades árabes comenzó más tarde que en otras zonas del país.

Uno de los casos destacados es Rahat, ciudad de población mayoritariamente beduina ubicada en el desierto del Néguev. Allí, la participación aumentó del 60,6% registrado en 2022 al 82% en estos comicios.

También se han registrado cambios tras la incorporación de votos de localidades como Kfar Qásem y Sajnín. Según el medio israelí, esos resultados pasaron primero por comisiones electorales regionales antes de llegar a la comisión central en Jerusalén.

La participación electoral alcanza su nivel más alto desde 1999

Estas elecciones registraron una participación del 77,7% del electorado, la cifra más alta desde los comicios de 1999, según los antecedentes difundidos.

El resultado ha generado incertidumbre política y también repercusiones económicas. La Bolsa de Tel Aviv abrió este miércoles con fuertes caídas, mientras el séquel se depreciaba frente al dólar y el euro.

Sin embargo, el resultado definitivo todavía depende del cierre del escrutinio y de la incorporación de los votos pendientes.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos en Israel?

Aunque el recuento ordinario se acerca a su conclusión, los llamados sobres dobles podrían modificar ligeramente la distribución de escaños.

Este mecanismo contempla los votos de personas que no pueden sufragar en su lugar habitual, entre ellas militares, presos, pacientes hospitalizados y mujeres alojadas en casas de acogida.

Elad Nave, director del centro de control de la Comisión Electoral Central, explicó a Ynet que se espera recibir más de medio millón de estos sobres.

“Se prevé que haya más de medio millón de sobres, y ni siquiera podemos dar una cifra habitual de escaños, porque mientras no se hayan registrado todas las mesas electorales y no se hayan contado los sobres, no lo sabemos”, señaló.

El recuento de estos votos comenzará cerca de la medianoche. Las autoridades esperan concluir el proceso el jueves por la noche, cuando se podrá precisar la distribución definitiva de los escaños.