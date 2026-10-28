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Dólar en Chile cae $3,4 y se acerca a los $979: cobre y decisión de la Fed marcan la jornada

La divisa estadounidense comenzó la jornada en puntas de $978,9 comprador y $979,2 vendedor. Con este retroceso, continúa corrigiendo desde los máximos cercanos a $997 registrados a comienzos de semana.

Eduardo Córdova
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Dólar en Chile cae $3,4 y se acerca a los $979: cobre y decisión de la Fed marcan la jornada

El dólar abrió con una caída de $3,4 en el mercado cambiario chileno, en medio del repunte del cobre y las expectativas por la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

La divisa estadounidense comenzó la jornada en puntas de $978,9 comprador y $979,2 vendedor. Con este retroceso, continúa corrigiendo desde los máximos cercanos a $997 registrados a comienzos de semana, recogió Emol.

Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria, atribuyó este movimiento a factores técnicos y a la recuperación del metal rojo. También mencionó las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Chile, luego de que el Banco Central mantuviera la tasa de interés en 4,5%.

¿Por qué está bajando el dólar en Chile?

Ignacio Mieres, head of Research de XTB, destacó que el peso chileno acumula una apreciación cercana al 2% desde el 25 de octubre.

El especialista también apuntó al repunte del cobre como un factor favorable para la moneda nacional. A esto se suma la expectativa de que la Fed mantenga sus tasas sin cambios durante esta jornada.

Ambos elementos influyen en el comportamiento del tipo de cambio. Sin embargo, su evolución dependerá también de las señales que entregue la autoridad monetaria estadounidense.

¿Qué pasará con el dólar tras la decisión de la Fed?

La atención del mercado estará puesta en el anuncio de la Reserva Federal y en las señales sobre sus próximos movimientos. Estas definiciones podrían influir en el comportamiento de la divisa durante las próximas jornadas.

Según Mieres, si no se producen cambios significativos en las condiciones externas, el dólar podría fluctuar entre $972 y $984 durante la jornada.

Este rango corresponde a una proyección del analista y no a un resultado asegurado. La evolución del cobre y las decisiones de política monetaria seguirán siendo factores relevantes para el tipo de cambio en Chile.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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