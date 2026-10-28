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Flávio Bolsonaro llegó a EEUU junto a su familia luego de huir de Brasil 

En compañía de su esposa y sus dos hijas, el excandidato presidencial aterrizó este miércoles en Miami, luego de tomar un vuelo privado en Argentina, que también hizo escala en Ecuador.

Leonardo Medina
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Flávio Bolsonaro llegó a EEUU junto a su familia luego de huir de Brasil 

El excandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, llegó este miércoles a Miami, EEUU, junto a su familia, luego de perder las elecciones del pasado domingo ante el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Según informó la agencia EFE, el senador aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade. 

Asimismo, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro arribó en compañía de su esposa y sus dos hijas.

Bolsonaro viajó pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado este martes sus pasaportes ordinario y diplomático. Lo anterior, debido a que incumplió la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción, recogió Emol

No obstante, medios locales señalaron que el legislador también cuenta con pasaporte italiano.

Desde Argentina, las autoridades migratorias confirmaron que Bolsonaro ingresó la noche de este martes vía terrestre al país. Esto ocurrió mediante el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, y detallaron que tenía documentación en regla

Luego, tomó un vuelo privado en el aeropuerto argentino de Puerto Iguazú, con destino a Guayaquil, en Ecuador. La aeronave hizo escala en este lugar, y posteriormente se dirigió a Miami.

En tanto, el gobierno de Donald Trump anunció este martes que acogería a Bolsonaro y su familia en EEUU.

Argentina confirmó ingreso de Flávio Bolsonaro: Viajó a EEUU e hizo escala en Ecuador  
Source Texto: La Nación/Foto: Meganoticias
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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