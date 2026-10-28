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Comediante descarta rumores de participar en Viña 2027: “No ha existido ninguna negociación”

El humorista nacional era mencionado como una de las posibles cartas para integrar la parrilla de comedia del festival. Esto, debido a sus exitosas presentaciones en las ediciones de 2017 y 2023.

Eduardo Córdova
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Comediante descarta rumores de participar en Viña 2027: “No ha existido ninguna negociación”

Fabrizio Copano descartó su participación en el Festival de Viña del Mar 2027, luego de que su nombre comenzara a sonar entre los posibles humoristas del certamen. El comediante aclaró que no ha mantenido conversaciones para presentarse en la Quinta Vergara.

El humorista nacional era mencionado como una de las posibles cartas para integrar la parrilla de comedia del festival. Esto, debido a sus exitosas presentaciones en las ediciones de 2017 y 2023, recogió La Hora.

Sin embargo, las especulaciones llegaron a su fin luego de que el propio Copano se pronunciara en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, negó que exista una negociación para regresar al escenario viñamarino.

“Quiero aclarar los rumores que han circulado en los últimos días: no voy a ser parte de Viña 2027. No ha existido ninguna negociación ni conversación al respecto”, expresó el exintegrante de “Club de la Comedia”.

Además, agradeció los mensajes de quienes esperaban verlo nuevamente en el certamen.

“Les deseo mucho éxito a quienes les toque subirse a ese escenario. Yo lo veré desde el sillón”, añadió el comediante.

¿Qué humoristas suenan para Viña 2027?

Tras la aclaración de Fabrizio Copano, las especulaciones sobre la parrilla humorística de Viña 2027 continúan. Entre los nombres que han sido mencionados figuran Lucho Miranda y Erwin Padilla.

Miranda debutó en la Quinta Vergara durante el Festival de Viña 2024. En esa oportunidad, presentó su particular estilo de comedia ante el público del certamen.

Desde entonces, ha continuado desarrollando su carrera dentro y fuera de Chile. Por ahora, su eventual participación en la edición de 2027 forma parte de las especulaciones.

Por su parte, Erwin Padilla podría debutar en el Festival de Viña del Mar. El comediante ha sido vinculado al certamen luego de su paso por el Festival del Huaso de Olmué 2026.

No obstante, ninguno de estos nombres debe considerarse confirmado para la próxima edición. La conformación de la parrilla humorística de Viña 2027 sigue generando expectativas.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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