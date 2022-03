Oposición tras anuncio de suma urgencia a proyecto de amnistía a presos del estallido: “Es una bofetada a las víctimas”

Surgen las primeras reacciones después de que el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, anunciara la tarde de este lunes que el Gobierno otorgará carácter de suma urgencia al proyecto de amnistía a los denominados “presos del estallido social”, el cual se está tramitando en el Senado.



El diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado, indicó a 24 Horas que “me parece que es la segunda mala señal que da el Gobierno, que no está actuando por todos los chilenos sino que solamente por la izquierda y la izquierda callejera”.



“Primero con el retiro de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, y segundo, colocándole urgencia a un proyecto de ley pésimo, donde solamente algunas personas que hicieron daño, que quemaron, que saquearon, van a ser indultadas si pasan los votos del Senado y la Cámara de Diputados. (…) Es una muy mala señal de Boric, que está dándole signos solamente a su sector, y no está gobernando para todos los chilenos”, añadió.



Más tajante fue su par del Partido Republicano, Cristian Araya, quien acusó en el mismo medio que “el Gobierno de Gabriel Boric tiene un compromiso total con la delincuencia. Son y han montado una verdadera red de protección de los delincuentes, de los violentistas y de los subversivos”.



“Es una bofetada a las víctimas, se están riendo en la cara de aquellos que lo perdieron todo con la violencia del 18 de octubre y los meses que siguieron”, añadió.



Consultado por la prisión preventiva excesiva que han recibido algunos detenidos, Araya respondió que “no disfracemos con razones judiciales, una propuesta de razones políticas. Hay una afinidad ideológica de este Gobierno con los violentistas. ¿Qué saben, qué esconden, o quizás tienen amenazado al Presidente Gabriel Boric, para que con tanta urgencia y compromiso, busquen la impunidad de estos delincuentes?”.



Desde la Democracia Cristiana tampoco se mostraron contentos con el anuncio de Jackson. El diputado y jefe de bancada de la falange, Eric Aedo, aseguró que “coincidimos con las víctimas, que fueron quemados sus negocios, que sufrieron pérdidas de sus viviendas. En ese sentido y lo quiero decir derechamente, nos parece una mala señal”.



En su opinión, la iniciativa “no creo que aporte a la paz social (…) Hay que dejar que las instituciones funcionen, que la justicia funcione. (…) Una cosa distinta es que se aceleren los procesos, pero una ley de indulto frente a los que cometen violencia política, me parece una señal que no fortalece al Estado de Derecho”.



“Lo vamos a discutir en la bancada. Pero creo que puestos los principios, nosotros siempre hemos estado con las víctimas, no creemos en la violencia como acción política, y eso lo vamos a discutir a fondo para tomar una decisión en conjunto”, sentenció.



Quien sí se mostró a favor fue el diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista. “Es una buena señal para el país. No queremos que sigan habiendo jóvenes que poder haber participado en el estallido, sigan con medidas cautelares que en muchos casos son absolutamente gravosas e inaceptables”, indicó, también a 24 Horas.



“Si la derecha ha hablado tanto que necesitamos paz social, un país que se una, mirar al futuro. Yo esperaría que den lo votos para que esto sea una realidad”, complementó.