Oriana vuelve a arremeter contra Pamela Díaz tras su tensa pelea: “Le falta inteligencia y autocontrol”

Luego de la polémica pelea que tuvieron Pamela Díaz y Oriana Marzoli en el reality “¿Ganar o Servir?”, conflicto que Canal 13 emitió la semana pasada, la participante española volvió a arremeter en contra de “La Fiera” en una reciente entrevista, y cuestionó la actitud de la animadora.

En una conversación con el diario HoyxHoy, Marzoli, quien luego del conflicto dejó el encierro por algunos días, aseguró que no sabía quién era Pamela, y dijo que la conoció cuando sus seguidores le comentaron que Díaz habló mal de ella antes de ingresar a “Tierra Brava”.

“Yo digo, ¿por qué una persona que no me conoce nada me critica así? Ya le tenía tirria por eso. Y a mí, que haya estado tres días con Facundo en su vida, ¿qué me importa?, porque no ha sido importante”, manifestó.

Además, descartó que sus discusiones fueran por su pareja, Facundo González, al señalar que “me he llevado genial con millones de personas que han estado con mis exs, o sea, con eso no me sucede nada, ese no es el problema. El problema es que ella partió mal desde antes”.

“Si tú te crees realmente una reina, no hace falta que lo digas, lo demuestras. No menosprecias a una persona que sabes que es muy buena haciendo realities como soy yo. Cuando realmente estás segura de ti misma, no necesitas bajar a otra que también es buena en el mismo trabajo”, añadió.

Respecto a su pelea con la conductora de “Hay que decirlo”, expresó que “la realidad es que me empujó, primero me ’empechó’ y luego hubo un acto de intimidación, que es, para mí, bastante grave que una persona te hable a dos centímetros de tu cara, así como gritándote. Porque una cosa es que tú me puedas gritar a 20 centímetros, pero a dos me parece intimidación”.

En la misma línea, mencionó que su encuentro con Díaz “fue una gran decepción, porque a mí me la vendieron como una Oriana 2.0”, y agregó: “Es como cuando la gente pide una Oriana y te llega una Pamela. Entonces es como, ¡no te creo, me estafaron! Yo me sentí así. Es demasiada la diferencia, o sea, jugamos en otra liga. Mientras ella juega en el equipo de su urbanización, yo juego en la Champions League”.

“Yo puedo argumentar y dejarte KO en un segundo, pero porque tengo una memoria privilegiada y también tengo mucha facilidad y mucha imaginación, se me ocurren las cosas de forma muy rápida (…) Ella tiene que recurrir a otra técnica. A ella le falta inteligencia y autocontrol, le falta mucho autocontrol… y es grande de edad y no debería caer en todo lo que cae”, sostuvo.