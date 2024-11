Oriana y Fabio protagonizan dura discusión en “Palabra de Honor”: “No me digas que somos inmaduros”

Un tenso momento se registró en el reciente capítulo del reality de Canal 13, “Palabra de Honor”, después de que Oriana Marzoli y Fabio Agostini protagonizaron una fuerte discusión al interior del encierro.

Todo comenzó luego de un juego entre Facundo González y Fabio, donde se lanzaron zapatillas el uno al otro, y en medio de esto, rompieron las fotos enmarcadas de ambos y de su compañero, Félix Soumastre.

Posteriormente, Oriana, pareja de Facundo, se refirió a la particular situación y mencionó que los dos concursantes se comportaban como niños. Frente a esto, Agostini le respondió que “no me digas que somos inmaduros, porque tú con la Pamela (Díaz) eras peor que nosotros”.

“Esta es una discusión entre Facundo y yo y tú te has metido”, añadió, mientras que la venezolana-española comentó que “me río de lo tontos que sois, no me estoy poniendo a pelear contigo, entonces no me digas tonterías”.

A la vez, manifestó que “hay veces en que es mejor callar y parecer tonto que abrir la boca y demostrarlo. Si te sientes ofendido cuando todo el mundo se está riendo, el problema es tuyo”.

Por su parte, Fabio señaló que “me dices que soy tonto, pero yo no te voy a faltar el respeto a ti…”, y después indicó: “Lo único que te estoy diciendo que si falto el respeto va a ser a tu perro (Facundo)”.

En tanto, Oriana reaccionó molesta, y expresó que “el mismo perro que fuiste tú con Pamela, la diferencia es que él por lo menos gana algo conmigo porque tenemos algo, tú ni eso (…) Tú eres perro de una que no sé qué es tuyo. ¿Te la comiste, luego pasaron a ser amigos?”.

Finalmente, Agostini concluyó la discusión diciendo que “lo único que sé es que gracias a Pamela, él (Facundo) entró aquí. Y Pamela no es mi novia y no me dice lo que tengo que hacer”.