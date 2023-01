¿Otra más? Shakira lanzaría nueva canción con Karol G el mismo día del cumpleaños de Piqué

Luego del éxito causado provocado por la BZRP Music Sessions #52, la cantante colombiana estaría preparando una nueva “bomba” que sería lanzada el mismo día del cumpleaños de Gerard Piqué.

El éxito de la sesión con el productor argentino sigue vigente y se dio a conocer que la artista prepara una colaboración con Karol G. Según informaron Laura Fa y Lorena Vázquez en el podcast “Mamarazzis”, el trabajo colaborativo de las colombianas ha sido intenso, ya que grabaron el videoclip en dos días y las grabaciones llegaron a alargarse por más de 15 horas seguidas.

“La canción es de Karol G, pero no descartes que una letra sea ‘las mujeres estamos hasta aquí de los señores que nos meten los cuernos’”, comentó Fa. Por su parte, Vázquez agregó que “a mí me han dicho que la letra está, palabras textuales, bastante alineada con el momento personal de Shakira, pese a que la melodía es de Karol G”.

Hasta el momento no existe un anuncio oficial y no se ha revelado el nombre del tema. No obstante, fuentes citadas por Univision aseguran que la colaboración es un hecho. Asimismo, Karol G hizo estallar las redes sociales al adelantar parte de su nuevo álbum “Mañana será bonito”.