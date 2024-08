Pamela Díaz se refiere a su distanciamiento con Yamila Reyna: “Está molesta conmigo”

Hace algunas semanas se reveló que Pamela Díaz y Yamila Reyna, quienes mantenían una relación de amistad, experimentaron un inesperado distanciamiento, algo a lo que “La Fiera” se refirió este lunes, entregando algunos detalles sobre dicha polémica.

Concretamente, según información que trascendió en el mundo de la farándula, la animadora argentina habría dejado de seguir a Díaz en redes sociales.

En este sentido, durante este lunes, previo al estreno del nuevo programa de la ex “Tierra Brava” en Canal 13 “Hay que decirlo”, Pamela fue invitada junto al equipo de dicho espacio al matinal “Tu Día”, donde le preguntaron si le había dolido que alguien dejara de seguirla en redes.

“Dolor no, pero la última que me dejó de seguir fue Yamila. Yo estaba en Miami, y me llegó un mensaje de que me había dejado de seguir”, comenzó diciendo, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Luego, su compañero en la conducción de “Hay que decirlo”, Ignacio Gutiérrez, le consultó: “¿Te dejó de seguir porque no quería saber de tu vida o por miedo?”.

“Yo no creo que sea por miedo, pero puede estar molesta. Hay gente que te deja de seguir porque no quiere seguir viéndote o porque ya no te juntas”, contestó Díaz.

Por su parte, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, que será una de las integrantes del mencionado programa, reveló un particular antecedente sobre el distanciamiento de Pamela y Yamila, que tiene relación con Jean Philippe Cretton.

“Yo sé, ¿puedo contar?… no. No es por molestia ni por miedo, yo creo que por culpa”, mencionó la comunicadora, concluyendo que Reyna “dejó de seguir (a Pamela) un día antes de grabar una entrevista a Jean Philippe. ¿Ustedes creen que Yamila entrevistó a Jean Philippe y nunca más hablaron? No solo lo entrevistó en ese podcast. Todo lo que pasó entre Yamila y Jean Philippe hoy en Hay que decirlo”.