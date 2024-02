Pancho Saavedra habría tenido fuerte encontrón con la organización de Viña 2024

El debut de Pancho Saavedra en el Festival de Viña del Mar 2024 lo mantiene en el centro de la polémica. Y es que el desempeño en el certamen viñamarino del conductor de “Lugares que Hablan” ha sido puesto en tela de juicio luego de las presentaciones del tenor italiano, Andrea Bocelli, la humorista Javiera Contador y la más reciente, Anitta.

Así lo reveló el periodista Sergio Rojas en el programa “Que te lo digo”, en donde detalló que tras la presentación de Bocelli, a quien el público exigía galardonar con la Gaviota de platino, y la previa al arribo de Javiera Contador, quien fue recibida con un mar de pifias, los animadores de Viña, María Luisa Godoy y Francisco Saavedra, habrían protagonizado un fuerte encontrón con la organización.

“Eso no estaba en el libreto, entonces me cuenta gente de la producción que Pancho se agarra con la Mari, salen al escenario y la producción queda perpleja porque dicen ‘¿qué van a hacer?’. Esto cuando Andrea Bocelli sale del escenario, en comerciales. Eso no estaba planificado”, comenzó revelando Rojas.

“Francisco sale en comerciales, la producción dice ‘¿qué está haciendo este hu…?’. Y resulta que agarra el micrófono y empieza a hacer así a los de audio (gesto de que le den audio). No le daban audio porque no estaba pensando y tampoco estaba visado que él hablara”, agregó.

“Él dice ‘hue…, dame audio’. Le dan audio y hacen todo este discurso. Salen de escena y (desde producción) estaban furiosos”, continuó el comunicador.

Sobre la misma línea, Rojas añadió que la situación deja en evidencia que “los animadores se levantan contra la producción. Es más. Me cuentan desde el seno de Pancho con la Mari que ellos presagiaron lo que iba a pasar y le dicen a la producción que necesitaban la Gaviota de platino. Y ellos le dicen ‘va a quedar la cagá’. Y ellos después le dicen ‘hue… les dijimos que iba a pasar esto y los que ponemos la cara somos nosotros”, finalizó.