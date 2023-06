Paro de advertencia: Masiva marcha de profesores por el centro de Santiago

Miles de docentes de todas las comunas de la Región Metropolitana marcharon este miércoles por el centro de Santiago en el primer paro de advertencia del gremio, en el marco de las movilizaciones tendientes a una paralización nacional, convocado por el Colegio de Profesoras y Profesores RM.



Frente a La Moneda y antes los miles de manifestantes, el presidente del gremio metropolitano, Mario Aguilar, enumeró parte de las demandas de los docentes que –acusó-no han sido escuchadas ni solucionadas por las autoridades actuales ni por las anteriores.



“El profesorado no está conforme, sabemos que hay un agobio laboral tremendo, más los serios problemas de violencia, convivencia y salud mental que no se están abordando como corresponde. Hay colegas que llevan cuatro años esperando su bono de retiro, eso es indigno, es una vergüenza”, afirmó.



Respecto a la deuda histórica, Mario Aguilar instó al Presidente Boric a cumplir su palabra: “Son 42 años desde que la dictadura despojó a las y los colegas, usted Presidente Boric prometió dar una solución y una reparación, dijo en su Cuenta 2022 que enviaría un proyecto de ley en diciembre y estamos a junio y no ha cumplido, nunca dijo que eso dependía de una reforma tributaria. Por eso cumpla su promesa, si no quedará como el Presidente mentiroso”.

SIMCE



Respecto al Simce, Aguilar señaló que “tiene que terminar la educación estandarizada que convierte a nuestros niños y niñas en un número, queremos educar no adiestrar; queremos niñas y niños con una educación integral que hagan deporte, arte, teatro, que hagan muchas actividades, no queremos que sean números de un ranking, porque eso no es educar”.



Agregó que “queremos una educación no sexista, no podemos dejar que la mujer siga siendo invisibilizada en los planes de estudios, que en el currículum no esté su protagonismo en la historia, en la filosofía, en la literatura, en el deporte y en las artes, queremos una educación igualitaria para todas y todos”.



Por último, Mario Aguilar sostuvo que “queremos avanzar hacia una gran marcha y a un paro nacional, llamo a que se sumen para que la educación tenga el lugar que se merece. Este es el primer paso, no tenemos que romper nuestra unidad”.