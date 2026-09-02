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Pasajero de Metro muere al traspasar línea amarilla y ser golpeado por tren que entraba a estación Pajaritos

El accidente se registró este miércoles, a las 11:20 horas, cuando el tren ingresaba a la estación Pajaritos, la cual, luego de estar cerrada momentáneamente, normalizó su servicio durante esta tarde.

Leonardo Medina
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Pasajero de Metro muere al traspasar línea amarilla y ser golpeado por tren que entraba a estación Pajaritos

Una persona falleció la mañana de este miércoles en el Metro de Santiago, luego de ser golpeada por un tren en la estación Pajaritos de la Línea 1. 

Desde la empresa explicaron que el accidente ocurrió cuando el pasajero traspasó la línea amarilla del andén

“A las 11:20 del día de hoy se produjo un accidente en estación Pajaritos de Línea 1, luego que una persona traspasara la línea amarilla del andén en momentos que el tren estaba ingresando a la estación”, señaló la empresa en un comunicado, según consignó T13.

“Producto de lo anterior, la persona fue golpeada por el tren y posteriormente declarada fallecida”, añadió. 

A su vez, expresó: “Metro lamenta profundamente este acontecimiento y desde el primer momento ha prestado apoyo y asistencia a la familia”. Asimismo, subrayó que activó “los protocolos de asistencia médica correspondiente. Metro envía sus condolencias a la familia”. 

Estación Pajaritos fue habilitada

Debido al accidente y los trabajos del personal de emergencia, la estación Pajaritos se mantuvo cerrada momentáneamente y sin detención de trenes. 

Sin embargo, durante esta tarde Metro confirmó en sus redes sociales que la estación fue habilitada y normalizó su servicio. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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