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Kast zanja polémica sobre el Estrecho de Magallanes: “No le vamos a exigir la firma de ese decreto” a Milei

Desde el Estrecho de Magallanes, hasta donde viajó para, entre otras cosas, participar del Navy Day, el Presidente se refirió al tema. Los mandatarios se reunirán este jueves en La Moneda, ya que Milei llegará a Chile para participar del Foro Madrid.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast zanja polémica sobre el Estrecho de Magallanes: “No le vamos a exigir la firma de ese decreto” a Milei

El Presidente José Antonio Kast zanjó este miércoles la polémica que surgió tras las declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea de Argentina, Gustavo Valverde, quien afirmó que este territorio es de soberanía del país trasandino.

Los dichos de Valverde suscitaron una presión para que Kast aborde con el mandatario Javier Milei la derogación del decreto argentino que establece que el Estrecho de Magallanes es de soberanía compartida.

Los mandatarios se reunirán este jueves en La Moneda, ya que Milei llegará a Chile para participar del Foro Madrid. 

Desde el Estrecho de Magallanes, hasta donde viajó para, entre otras cosas, participar del Navy Day, el Presidente se refirió al tema.

Consultado respecto a si se le pedirá a Milei que firme el decreto cuando se reúnan, Kast respondió que “no le vamos a exigir la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes y eso está clarísimo. No hay ninguna duda”, consignó T13. 

No necesariamente uno tiene que exigirle a un presidente cuando viene a la nación (…) Tenemos una muy buena relación con el presidente Milei, queremos mantener las buenas relaciones de Chile con Argentina, pensando siempre en el bienestar de los chilenos”, indicó. 

Sostuvo que “el Estrecho de Magallanes es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como se ha señalado en los tratados internacionales”. 

“Nosotros no entregamos soberanía. El Estrecho es chileno y seguirá siendo chileno, y la soberanía la ejerce Chile”, zanjó.

Kast en Punta Arenas: “Estrecho es chileno y así lo han reconocido ambos países”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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