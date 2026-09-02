“Lo tengo bloqueado”: Daniela Aránguiz revela motivo de su enojo con Cuco Cerda en medio de rumores de quiebre

Daniela Aránguiz confirmó que está enojada con Cuco Cerda, en medio de los crecientes rumores sobre una crisis en la relación.

Las especulaciones comenzaron luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram y borraran fotografías juntos de sus respectivas cuentas, recogió La Hora.

Posteriormente, Cuco Cerda aumentó las dudas con una publicación relacionada con la canción “Te conozco”, de Ricardo Arjona.

“Hay canciones que, por esas vueltas de la vida, terminan diciendo más de lo que uno tenía pensado”, escribió.

Además, destacó una frase de la canción que llamó especialmente la atención. “Este loco que dejaste en libertad me hizo más sentido que nunca”, agregó.

Luego, durante su participación en “Fiebre de Canto”, Cuco Cerda fue consultado directamente sobre su relación con Daniela Aránguiz.

Aunque no confirmó un quiebre, reconoció que actualmente existe cierta distancia entre ambos.

“Prefiero no ponerle nombre ni etiquetas todavía. La Dani es una persona que quiero mucho y que el tiempo diga las cosas”, manifestó.

Daniela Aránguiz explica por qué bloqueó a Cuco Cerda

Por su parte, Daniela Aránguiz abordó la situación durante su participación en “Sígueme”.

Allí, reconoció que bloqueó a Cuco Cerda luego de molestarse por una situación ocurrida en televisión.

“Yo lo único que digo es que ayer en el programa ganó una niña, la tomó en brazos y yo lo bloqueé al tiro”, explicó.

Además, confirmó que todavía mantiene bloqueado al influencer. “Para que no pregunte nadie, lo tengo bloqueado… Estoy enojada”, aseguró.

Posteriormente, Aránguiz explicó que su molestia tiene relación con el respeto que, a su juicio, debe existir dentro de una relación.

“Yo creo que cuando pide respeto, tiene que dar ese mismo respeto de vuelta”, afirmó.

Finalmente, Daniela Aránguiz dejó clara su molestia con la actitud de Cuco Cerda.

“A mí nadie me viene a tomar en brazos. Yo creo que respeto es respeto y yo estoy enojada”, sentenció.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el término de la relación. Sin embargo, sus declaraciones y movimientos en redes sociales mantienen abiertas las especulaciones sobre una posible ruptura.