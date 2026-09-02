La estadounidense Chevron, la italiana Eni y otras compañías energéticas extranjeras acordaron ampliar proyectos petroleros en Venezuela. Los compromisos fueron anunciados este miércoles 2 de septiembre. La ceremonia se realizó en Caracas. La actividad fue encabezada por la presidenta interina Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.