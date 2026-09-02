Tony Angel está en Chile para presentar su nuevo single: “No Vuelvo”

El cantante de cumbia argentino, Tony Angel, uno de los artistas más destacados de la movida tropical trasandina y creador de los grandes éxitos del emblemático grupo Potencia, está en nuestro país para presentar su nuevo single “No Vuelvo”, una cumbia romántica con el sabor y la musicalización con la que nos tiene acostumbrados.

Al respecto, Tony Angel comenta que “la canción es de mi autoría, con todo el ritmo y estilo que marqué en el grupo Potencia. Y la letra habla de una persona que tiene un llamado de su ex pareja. Y esta persona ya no quiere volver. Si en 1998 fue No te Marches. Hoy es No Vuelvo”.

Y es que su emblemática canción, “No te marches”, se transformó en todo un himno latinoamericano y le abrió las puertas de muchos mercados, entre ellos el nuestro, donde sus visitas se hicieron cada vez más habituales.

“Voy a hacer algunas colaboraciones”

“Llego con muchas novedades a Chile. Voy a hacer algunas colaboraciones con grandes artistas de allá y eso me tiene muy contento. No puedo adelantar mucho, pero se trata de artistas que están dentro de los más escuchados en el país. Seguramente todo eso dará qué hablar”, detalla el artista.

Asimismo, enfatiza que “desde que comencé mi carrera en el año 1992, Chile ha sido un lugar que me ha recibido con mucho afecto y en donde tengo grandes amigos, desde Arica a Punta Arenas. Tengo muchos fans en ese país y gente que siempre me ha demostrado todo su cariño”.

En cuanto a lo que ha sido su carrera musical en el último tiempo, el artista menciona que “vengo dando muchos conciertos y girando por toda Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y pronto visitaré México, donde tengo proyectado grabar con artistas de ese país”.

“Sigo muy de cerca la movida tropical de Chile y creo que ha crecido considerablemente, desde los últimos 10 años. Han aparecido grandes exponentes de la música, que han traspasado las fronteras y que han dejado bien puesto el nombre de su patria”, afirma.

“La verdad es que he recibido varios discos de oro y platino por esas canciones que están en la memoria colectiva del pueblo chileno. Y te diría que el secreto para mantenerse vigente en la música es que además de amar lo que hago y poner el corazón en cada canción que creo e interpreto. Algo que la gente de Chile ha sabido reconocer”, concluye.