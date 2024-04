Patricia Maldonado se refirió a la entrevista de Carla Jara en “Podemos Hablar”: “Tomó el ribete de la Shakira”

Siguen llegando coletazos luego del quiebre matrimonial entre Carla Jara y Francisco Kaminski. Esta vez fue el turno de la opinóloga Patricia Maldonado, quien se refirió a la infidelidad del comunicador de La Red con su colega Camila Andrade. Además, abordó la aparición de la exchica “Mekano” en el programa “Podemos Hablar”, donde contó con lujo de detalles la polémica.

Maldonado vertió sus dichos en “Tal Cual”, donde expuso de antemano que conocía “a los dos y a los dos les tengo buena, no puedo cargar la balanza para ningún lado”. Sin embargo, hubo un pasaje de la conversación de Jara que llamó su atención.

“Hay una frase que voy a rescatar, y no la estoy criticando (…) Ella dice una frase que la encontré populista y absolutamente de más”, que es cuando dice “quiero que quede claro a todo el país que a mi hijo no le va a faltar nada, me voy a jugar la vida porque es mi hijo”, parafraseó la exMucho Gusto.

Luego, Maldonado mantuvo su comentario, donde se enfocó en la maternidad. “Todas las que somos madres, mijita, somos capaces de matar por un hijo (…) A mis hijos nunca les faltó nada, y por Dios que tuve problemas”, disparó la opinóloga.

“Una madre que ama a sus hijos una les va a faltar nada”, acotó. No obstante, su opinión no terminó ahí.

“A mi juicio, fue una frase como de ‘yo soy buena’. Toda madre que se aprecie de verdad, y que quiera a sus hijos, se la va a jugar, ¡sin el hombre!… el hombre se fue, se mandó a cambiar, no le dio ni uno… ¿voy a estar esperando que el hueón vuelva me traiga plata (mientras) tengo a mis cabros muertos de hambre? No, salgo a trabajar, es lo que corresponde”, expuso.

Su compañero de panel, José Miguel Viñuela, aclaró que los dichos de Jara se enmarcaban durante el momento en que le pide Kaminski “que se vaya de la casa (…) Cuando él sale, ella le dice: ‘no te preocupes, Mariano (hijo), a ti no te va a faltar nada’”.

Ante la contextualización, Maldonado señaló que “no soy nadie para juzgar a nadie, porque uno tiene que mirar la vida de uno primero, y después juzgamos”.

“Simplemente creo que esta chiquilla tomó el ribete de la Shakira: ‘aquí hay que facturar, y si eso significa que tengo que vender mi vida privada por doce palos (millones)…’, lo encuentro fantástico, cada uno sabe”, cerró.