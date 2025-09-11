PDI investiga desaparición de joven: Familia asegura que se fue a España con hombre que conoció en videojuego

Angustiantes días vive la familia de una joven de 18 años, identificada como Sophia Figueroa Trincado, quien habría sido llevada a España por un hombre al que conoció en la plataforma de juegos Roblox.

Sophia Ayleen Figueroa Trincado salió durante la noche del pasado martes, cuando su familia dormía, abandonó su hogar en San Ramón y se trasladó hasta el Aeropuerto de Santiago para embarcarse rumbo a Galicia, España, con el fin de encontrarse con un supuesto joven de 19 años.

La madre de Sophia, Paula, explicó en el matinal “Contigo en la Mañana” que “hace aproximadamente cinco meses Sophia conoció a una persona por redes”.

Señaló que, aunque creían tenerla bajo control, “últimamente, este último mes, la encontramos más errática, más enojada, más molesta”. Añadió que “lamentablemente este mes ella cambió su actitud y vino a pasar esto (…) lo tenía registrado como ‘mi marido'”.

La investigación de la familia reveló además depósitos de dinero: $930.000 y $200.000 pesos enviados por el hombre, que Sophia retiró al cumplir 18 años en julio. La madre sostuvo:

“Ahí me di cuenta que él le escribía ‘mi amor, estamos juntos en esto (…) imprime los billetes (pasajes de avión)'”. Finalmente, al revisar su correo, encontraron los pasajes y confirmaron que la joven viajó a Ourense, España.

Tras confirmar el viaje a Europa, la familia presentó una denuncia por presunta desgracia ante la Policía de Investigaciones (PDI), quedando la investigación a cargo de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) Metropolitana.

Además, se conoció que Sophia y el sujeto habrían “contraído” matrimonio en el juego Roblox, y que él le pidió un certificado de soltería, tramitado mediante su Clave Única. “Existen grupos que toman niñas muy jóvenes para la esclavitud y piden esos certificados”, advirtió la madre.

SEÑAL DE AYUDA

La madre explicó que en su familia utilizan un código de auxilio: taparse la boca con la mano. Aseguró que, poco antes de la entrevista, la joven hizo esa señal en una videollamada: “Al final del video, ella se tapa la boca y mira a la persona cuando le está hablando”. Paula agregó que Sophia estaba con “una cara muy cansada, agobiada. Ella es una niña, está en tercero medio, está estudiando”.

EL HOMBRE

Sobre el sujeto, la madre afirmó que “es un tipo adulto, yo asumo que debe tener entre 25 o 26 años, pero él dice que tiene 19”. En el matinal se difundieron audios enviados a la familia, donde él decía: “Sigo diciendo que deje ya lo de (tratarme de) pedófilo (…) directamente, no hay motivo de denuncia”.

En otros mensajes de voz, insistió en que “en ningún momento di a entender tener intenciones negativas con Sophia” y que “si le mandé tanto dinero para esto, es porque es verdad”. Además, recalcó: “Deje de amenazarme con denuncia porque Sophia no es menor de edad” y que cuando iniciaron la relación, “ya era mayor de edad”.

La madre de Sophia finalmente aseguró que “seguimos indagando que una persona en Mallorca le compró los pasajes”, y que se trataba de una mujer residente en Palmas de Mallorca, a mil kilómetros de Ourense.