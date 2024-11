Peanut, famosa ardilla que fue sacrificada en Nueva York, dio negativo en examen de rabia

Peanut, ardilla cuya historia se viralizó hace algunos días en redes sociales, tras ser confiscada a su dueño en Nueva York y posteriormente sacrificada para detectar rabia, dio negativo a la prueba, de acuerdo a lo informado por un funcionario del condado de Chemung.

El pasado 30 de octubre, el Departamento de Conservación Ambiental del estado (DEC) se había llevado a la ardilla, y también a un mapache llamado Fred, de la casa y santuario de animales de Mark Longo, en la zona rural de Pine City, cerca de la frontera con Pensilvania.

La entidad, en su momento, indicó que habían recibido quejas acerca de que se estaba manteniendo fauna silvestre de forma ilegal y potencialmente insegura. No obstante, el caso ha provocado fuertes críticas hacia los funcionarios por la incautación.

El mencionado Departamento y los funcionarios del condado de Chemung comentaron que la ardilla y el mapache fueron sacrificados, con el fin de ser examinados para detectar rabia, luego de que Peanut mordiera a un trabajador del DEC involucrado en la investigación.

Y ahora, mediante una conferencia de prensa, el ejecutivo del condado de Chemung, Chris Moss, anunció que las pruebas efectuadas a los dos animales dieron negativo. A la vez, afirmó que el condado trabajó con el Estado y siguió los protocolos.

Respecto a los resultados de las pruebas, el dueño de Peanut afirmó que no le sorprendía. “No me sorprende demasiado, teniendo en cuenta que viví con Peanut durante siete años y medio, y con Fred durante cinco meses. No estoy echando espuma por la boca”, expresó Mark Longo, según consignó Emol.

Además, manifestó que “sabía que los resultados de la prueba iban a ser negativos”.

Cabe destacar que la ardilla acumuló miles de seguidores en redes sociales, a lo largo de los más de siete años que pasaron desde que Longo la acogió después de que su madre fuera atropellada.

En la misma línea, el sujeto aseveró que estaba en proceso de iniciar los trámites para obtener la certificación de Peanut como animal educativo cuando lo incautaron, pues en Nueva York la ley prohíbe tener un animal salvaje sin licencia.

De acuerdo a lo informado por TMZ, las autoridades sacrificaron a la ardilla, pese a que existían pruebas de que no tenía rabia, y de hecho, trascendió que Peanut había mordido en más de una ocasión a su dueño, y él nunca experimentó síntomas.