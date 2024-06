Pedro Ruminot disparó contra los “papitos corazón”: Son “un adorno, un mueble”

En diálogo con la periodista Javiera Quiroga, reconocida en redes sociales como @economina_cl, el humorista Pedro Ruminot criticó a los “papitos corazón”, sobrenombre utilizado a aquellos padres que no se hacen cargo de sus hijos, ya sea en lo económico como en el ámbito emocional.



En la instancia, el exClub de la Comedia, quien tiene dos hijos de una relación previa a la que hoy mantiene con su pareja y colega Alison Mandel, subrayó que este tipo de padres descansan el rol de la crianza en sus exparejas.



“Un papá que no ejerce su paternidad de manera equitativa con la mamá, o no la ejerce de manera completa o absoluta, no es un papá. Es un adorno, un mueble, es fácil decir ‘tengo hijos, soy papá’ y no estar pendiente o a cargo de la situación”, lanzó el comediante.



Sobre la misma línea, Ruminot comentó que “es muy fácil escudarse y quedarse en la trinchera de ‘no, lo que pasa es que yo soy separado y por eso los veo semana por medio, cuando puedo, cuando el trabajo me lo permite”.



Relacionado a lo anterior, acotó que “es demasiado fácil, y la vida no es nada fácil. Uno no debe elegir el camino fácil, hay que elegir el difícil porque es el único que te va a traer satisfacciones”.



Los dichos del humorista rápidamente se viralizaron en redes sociales y sacaron aplausos de parte de los internautas.“Ah no si seguro me casé mal”, comentó Alison Mandel en la publicación.