Peligroso reo brasileño que se fugó de prisión fue capturado por las autoridades de EEUU

La Policía de Pensilvania anunció este miércoles que lograron la captura del peligroso reo brasileño Danelo Cavalcante, quien había protagonizado una cinematográfica huida de prisión el pasado 31 de agosto, y que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su expareja en 2021.

El sujeto, de 34 años, fue arrestado gracias a un intenso operativo de búsqueda comandado por las policías del estado de Pensilvania, con el apoyo de un centenar de funcionarios del FBI y los US Marshals.

Cavalcante fue visto en las últimas horas al sur del municipio de Coventry, y las fuerzas del orden le habían advertido a la población del sector que cerraran bien sus domicilios, y llamaran al 911 en caso de localizar al reo.

Algunas imágenes del operativo de su captura, dieron cuenta del fuerte contingente de seguridad que participó de la búsqueda.

Cabe destacar que a lo largo de las dos semanas de su búsqueda, se cerraron establecimientos educacionales ante el peligro que representaba, y tras su huida, cámaras de seguridad lo registraron en distintas zonas con un aspecto diferente al de la foto difundida por la policía.

Por su parte, en una conversación previa con The New York Times, la madre de Cavalcante señaló que no le sorprendía que su hijo fuera capaz de escabullirse de las autoridades, como lo hizo en Brasil después de presuntamente asesinar a un hombre, y explicó que “su formación fue su sufrimiento”, debido a las precarias condiciones en las que creció.