Piñera anunció extensión de Subsidio Protege y nuevo proyecto de Sala Cuna Universal

El Presidente Piñera confirmó durante la tarde de este jueves que se extenderá el Subsidio Protege hasta el 31 de marzo del año 2022. Además, se anunció la creación de un Registro de Cuidadores de Niños, con miras a la creación de un sistema mixto para el cuidado de los menores.



En primer lugar, el Mandatario expresó que existe un compromiso por “terminar con la discriminación que existe en el derecho a Sala Cuna, y compatibilizar mejor el mundo de la familia, de la maternidad, con el mundo del trabajo y del desarrollo personal”.



“Este compromiso se acentúa cuando consideramos que la pandemia del coronavirus y la recesión de la economía mundial han golpeado especialmente a las mujeres en su acceso al trabajo, y también en sus remuneraciones. En consecuencia, requieren de un impulso y un apoyo especial”, acentuó.



En ese sentido, expresó: “Hoy tenemos buenas noticias para las madres, para los padres, para los niños de nuestro país, porque vamos a dar importantes pasos hacia adelante para cumplir estos objetivos. Hace casi un año, en febrero del 2020, creamos el Subsidio Protege, que estableció una bonificación especial de $200 mil mensuales para el cuidado de niños entre seis meses y dos años, de madres trabajadoras”.



“Esta bonificación benefició a las madres, y en algunos casos a los padres que tenían al cuidado los niños, que no podían tener acceso a Sala Cuna. Hoy queremos anunciar la extensión del subsidio Protege hasta el 31 de marzo del próximo año. De esta forma todos los beneficiarios podrán postular hasta esa fecha, y tendrán derecho a recibir el subsidio por un plazo de tres meses”, explicó.



Piñera también recordó que durante el año 2018 se envió al Congreso “un proyecto de ley que creaba el derecho universal a la Sala Cuna. Por distintas razones este proyecto no ha logrado avanzar, y dada la importancia especialmente para los niños y mujeres, (…) y para darle viabilidad a este concepto de sala cuna universal, hoy anunciamos el pronto envío de un proyecto de ley que crea el derecho a la Sala Cuna”.



Respecto a los objetivos de dicha iniciativa, aseguró que se busca “terminar con la discriminación que hoy afecta a las mujeres que trabajan en empresas con menos de 20 trabajadores, y que simplemente no tienen derecho a Sala Cuna. Y además extender el beneficio a todas las madres trabajadores, dependientes, independientes y trabajadoras del hogar, que cumplan con los requisitos de la ley”.



“Crea un fondo solidario de sala cuna que va a contribuir al financiamiento total o parcial del costo de la sala cuna que hoy es de cargo de los empleadores, y que va a beneficiar a todos los niños y niñas entre seis meses y dos años de madres trabajadores beneficiadas por esta ley”, añadió.



¿Qué pasa con los empleadores? “En el caso de las micro y pequeñas empresas, este fondo va a financiar la totalidad del costo de la Sala Cuna para no encarecer el costo de contratación de las mujeres. Y en el caso de empresas medianas o grandes, ese fondo va a financiar parcialmente el costo de la sala cuna, decreciendo con el tamaño de la empresa”, dijo el Mandatario.



Respecto a la administración de estos beneficios, reveló que “este fondo va a ser administrado por la Tesorería General de la República, y los aportes al fondo van a ser administrados por el Instituto de Previsión Social. De esta forma, este fondo va a poder financiarse con el aporte de cargo del empleador, equivalente al 0.1% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores, sean hombres o mujeres, con un tope de 60 UF”.



Pero el Jefe de Estado mencionó que hay cosas nuevas que destacar: “Este proyecto contempla la creación de un registro de cuidadores de niños, en el cual van a poder inscribirse todas las personas que cumplan con los requisitos para ser un buen cuidador de niños. Deberán recibir un entrenamiento y una capacitación necesaria para hacer un buen cuidado de niños en materias relacionadas con riesgos, primeros auxilios, enfrentar situaciones de emergencia, y otros.



“Este registro de cuidadores va a ser la base, va a permitir avanzar hacia un sistema mixto de cuidado de niños: por una parte el actual sistema institucional de Salas Cunas, y por otro lado, un nuevo sistema de cuidadores certificados, que se va a basar en las redes comunitarias, familiares y vecinales que tienen las madres de nuestro país. Este nuevo sistema va a tener una mayor cercanía física y emocional con los niños y con las madres”, aseveró.



Piñera también recalcó que “este sistema de cuidadores certificados podrá ser subsidiado por el Estado de forma de ampliar el número de madres y niños beneficiados. Y poder llegar a la mayor cantidad de madres trabajadoras con hijos menores en nuestro país” “Naturalmente que la elección de qué sistema prefiere va a corresponder siempre a la madre, y el empleador tendrá la obligación de ajustarse a las preferencias de la madre”.



“Estamos totalmente convencidos de que estas medidas van a mejorar el cuidado y bienestar de los niños de nuestro país. Van a facilitar el acceso al trabajo de las madres, va a disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y va a compatibilizar mejor el mundo de la familia y la paternidad con el mundo del trabajo y desarrollo personal”, destacó.



Finalmente, el gobernante hizo hincapié en que “esta mejor compatibilización de estos dos mundos nos va a permitir avanzar hacia un Chile más libre, más justo, con más oportunidades, más integrado, y más feliz”.