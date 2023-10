Por pregunta de su relación con Sebastián Ramírez: “Camilísima” desclasifica pelea que no se emitió en “Tierra Brava”

Camila Campos, mejor conocida como “Camilísima”, se convirtió este jueves en la primera eliminada del reality de Canal 13 “Tierra Brava”, y en las últimas horas, luego de su salida del encierro, sorprendió al revelar una fuerte discusión que tuvo en el programa, la cual no fue transmitida por las pantallas de la exseñal católica.

En una conversación con “Tu Día”, matinal de la misma estación televisiva, la joven influencer contó que protagonizó este conflicto junto a su ahora excompañera, Daniela Castro, debido a una pregunta que realizó esta última sobre su antigua relación con el actual integrante de “Gran Hermano”, Sebastián Ramírez.

“Ella (Castro) es una persona que se aprecia muy buena onda. No sé si estábamos desayunando o almorzando, pero era en la cocina, y ella se acercó de la nada a hacerme preguntas que no quise responder“, manifestó.

En este sentido, indicó que dichas interrogantes “eran personales sobre mi relación pasada, y fue al tiro al choque, como prejuiciando a mi expareja por asuntos de su hija y cosas que a mí no me competen, ni opinar ni meterme”.

“Su insistencia me hizo reaccionar, porque Daniela no respetó mi derecho al silencio. Eso me habla de una persona invasiva y cizañera”, añadió.

Asimismo, después de que la animadora del matinal, Priscilla Vargas, le preguntara sobre los motivos detrás de las consultas de Castro, declaró que “quiero creer que es porque estamos rodeados de cámaras y de alguna manera quiso tener su momento”.

“Me molestó que no entendiera que yo no quería hablar del tema y que me insistiera y me dijera ‘tú tienes que hablar de eso porque es importante visibilizarlo’. Yo no quiero hablar de eso porque no me compete”, sostuvo.

Por último, expresó que “es un tema que, si va a salir de manera pública, lo tienen que exponer los involucrados. Si ellos no lo hacen, yo no voy a hablar de eso. Esa fue mi parada de carros y para mí se cortó la relación con Daniela Castro”.