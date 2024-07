Presidenta de la Sofofa y seguridad: “La situación es bastante crítica”

La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, afirmó que “hoy uno de los habilitantes para que Chile vuelva a crecer es recuperar la seguridad. Es un eje fundamental y la situación es bastante crítica”.



Navarro hizo esta afirmación en el contexto de una entrevista con Radio Duna, en la que profundizó sobre la reunión que sostuvo el lunes con la ministra del Interior, Carolina Tohá, ocasión en que entregó una serie de propuestas en materia de seguridad que ha elaborado el gremio.



“Nos reunimos con la ministra Tohá como fruto de un trabajo que venimos empujando desde que asumimos la presidencia de la Sofofa. Hoy en el contexto nacional uno de los habilitantes para que el país vuelva a crecer es recuperar la seguridad en Chile. Es un eje fundamental, y es una situación bastante crítica”, aseguró.



En el encuentro, Navarro entregó una propuesta con 20 medidas para afrontar la crisis de seguridad que vive el país, y aseguró que no debe descartarse ninguna medida.



Si bien en la reunión no se abordó la posibilidad de establecer Estado de Sitio, según Navarro, “sí hablamos de que teníamos abiertas discusiones sobre reformas, algunas leyes relevantes en esta materia, pero también leyes vigentes que hay que evaluar cuan efectivas ha sido su implementación”.



“Respecto al Estado de Sitio creo que es importante considerar todas las medidas, por más duras que sean. Creo que no hay solo una bala de plata, hay factores que inciden en cómo vamos a ir mejorando no solo la percepción ciudadana sobre la seguridad, sino las acciones concretas que nos pueden llevar a resolver este tema”, agregó.



En cuanto a la propuesta del gremio, explicó que aborda puntos “donde no hemos tenido discusiones. Tenemos más de 4 mil empresas asociadas y tenemos una información infinita, además de tecnología disponible y conocimiento y queremos que sea una contribución a esta causa. En esa propuesta queríamos ver qué elementos adicionales podíamos aportar desde el sector privado”, señaló.



En cuanto al debate por el levantamiento del secreto bancario que se discute en el Congreso, como una vía necesaria para perseguir la ruta del dinero en el caso de las bandas criminales organizadas, la líder gremial afirmó que “todos estamos de acuerdo en que hay que seguir el dinero cuando uno quiere encontrar a los autores y los que están financiando este tipo de delitos. Hay que poner todos los instrumentos que estén al alcance”.



Además, coincidió con el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien se manifestó a favor de combatir la evasión como un manera de aumentar la recaudación, en vez del aumento de tributos.



“Hemos mantenido la postura que hoy no es momento de subir los impuestos. Si queremos recuperar el ritmo de crecimiento es necesario bajar el impuesto de primera categoría. Sus declaraciones (de Etcheberry) nos parece que van en la línea correcta”, afirmó.



“En Chile tenemos una cultura de doble estándar. Hay una excesiva fiscalización a las empresas y por otro lado una manga muy ancha para la informalidad y la evasión. Detrás de esa informalidad se esconden ilícitos y el crimen organizado”, subrayó Navarro.