Presidenta del Banco Central por IPoM en Icare: “El balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando”

La presidenta del Banco Central de Chile, Rosanna Costa, expuso en el encuentro “El Pulso de la Economía Nacional: Claves del IPoM”, organizado por el Círculo de Economía y Finanzas de Icare. La instancia reunió a líderes empresariales y académicos para analizar las perspectivas macroeconómicas del país.

Durante su presentación, Costa destacó que el alza de la inflación ha estado determinada por el impacto del precio del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, afirmó que “la inflación ha subido rápidamente frente al significativo shock del precio del petróleo”. Recordó que “pasamos y llegamos a niveles de inflación de 3,9% desde febrero, que estábamos en 2,4%”.

Respecto a las expectativas de una baja en los precios de los combustibles ante la reciente baja del petróleo, Costa sostuvo que el acuerdo alcanzado en Medio Oriente constituye “una buena noticia”. Destacó que “ha bajado en forma importante el precio del petróleo”.

Llamó a la cautela

Sin embargo, llamó a la cautela respecto de eventuales cambios en las proyecciones de inflación. Señaló que “hay que esperar que se consolide” y que el Banco Central continuará evaluando la evolución del escenario internacional antes de introducir modificaciones en su escenario base.

Explicó que, pese a las presiones inflacionarias, las expectativas se han mantenido ancladas y que los efectos del shock han evolucionado de acuerdo con los patrones históricos. En esa línea, sostuvo que “el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando”. Agregó que los riesgos que preocupaban al Consejo en marzo se han moderado, aunque insistió en que el conflicto en Medio Oriente aún no se ha resuelto y que persiste la necesidad de monitorear la evolución del escenario externo.

Respecto de las proyecciones, el instituto emisor elevó a 4,2% la estimación de inflación para diciembre de este año. Manteniendo la expectativa de convergencia hacia la meta de 3% durante el segundo trimestre de 2027. “Las perspectivas para la inflación total siguen anticipando que la convergencia de la inflación se estaría dando en el segundo trimestre de 2027”, señaló Costa.

En materia de actividad, indicó que el menor crecimiento observado en el primer trimestre respondió principalmente a factores de oferta y al desempeño de sectores ligados a recursos naturales. En ese contexto, el Banco Central redujo su rango de crecimiento para 2026 a entre 1% y 1,75%. Aunque elevó las perspectivas para los años siguientes debido a una recuperación de la inversión.

“La inversión estuvo más débil en el primer trimestre”

“La inversión estuvo más débil en el primer trimestre”, explicó Costa, aunque precisó que “la inversión hacia adelante se recupera”, apoyada por condiciones financieras favorables y por el desarrollo de nuevos proyectos.

Uno de los focos de preocupación abordados durante la presentación y el posterior panel de conversación fue la evolución del mercado laboral. Sobre este punto, la presidenta del Banco Central advirtió que “el mercado laboral arrastra ya varias observaciones con una creación de empleo más bien débil”, agregando que existen factores cíclicos y estructurales que requieren seguir siendo estudiados.

Tras la exposición, Rosanna Costa participó en un panel junto a Marily Lüders y Felipe Jaque, integrantes del Círculo de Economía y Finanzas de Icare, donde profundizó en los principales mensajes del informe y reiteró que las decisiones del instituto emisor seguirán dependiendo de la evolución del escenario económico.