Presidente Boric firmó acuerdo sobre Cooperación Espacial con Brasil

En el marco de la visita de Estado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Chile y Brasil firmaron este martes un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Actividades Espaciales para Fines Pacíficos, con el objetivo de promover programas y proyectos conjuntos en materia espacial.



La actividad se desarrolló en el Museo Aeronáutico y del Espacio, ubicado en la Base Aérea de Cerrillos de la Fuerza Aérea de Chile, lugar donde actualmente se construye el Centro Espacial Nacional (CEN).



El acuerdo fue suscrito por las ministras de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Luciana Santos, y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Aisén Etcheverry, y formaliza la intención de ambos países de cooperar en actividades espaciales con fines pacíficos y llevar a cabo proyectos de interés común.



Los países identificarán áreas para desarrollar programas y proyectos conjuntos de acuerdo a sus respectivas políticas nacionales en política espacial.



Con esto, la cooperación entre ambos países podrá intercambiar información sobre ciencia, tecnología e innovación en materia espacial; identificar y promover proyectos y programas de investigación y desarrollo que puedan llevarse a cabo de forma cooperativa.



También permitirá intercambiar información sobre actividades, políticas públicas, prácticas, leyes y reglamentos relacionados con la investigación y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en ámbitos espaciales; realizar visitas e intercambios de científicos, personal técnico u otros expertos; además de otras actividades cooperativas.



En la ceremonia, el Presidente Boric destacó que la finalidad del intercambio con Brasil en esta materia “tiene que ver justamente con eso, poner al día a Chile en conjunto con un socio estratégico, como es Brasil, para entrar en esa velocidad de los cambios”.



“Con este memorándum buscamos profundizar nuestro intercambio en las actividades espaciales y así promover investigaciones conjuntas sobre nuestro planeta y los cambios que está experimentando. Información, políticas públicas, leyes, normativas, visitas científicas y técnicas y la promoción de proyectos cooperativos, entre otras tareas”, agregó.



Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, relevó la importancia estratégica del desarrollo espacial y de la colaboración en ese ámbito. “Es un motivo de orgullo compartir la experiencia institucional brasileña con el joven Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación chileno, creado en 2018”.



“Los memorandos de entendimiento firmados por nuestros ministros nos permitirán explorar iniciativas conjuntas en el sector aeroespacial y en otras áreas punteras. Estoy seguro de que este centro será un importante activo para el desarrollo económico, científico y tecnológico de Chile y que nuestra cooperación nos llevará muy lejos”, añadió el mandatario brasileño.



CENTRO ESPACIAL NACIONAL (CEN)



Parte del segmento terrestre del Sistema Nacional Espacial, actualmente se construye en la Base Aérea de Cerrillos de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), y se espera su puesta en marcha durante el segundo semestre de 2025.



Es por ello que, antes del inicio de la ceremonia, los mandatarios junto al comandante en Jefe de la FACH, Hugo Rodríguez, y estudiantes de colegios que participan del Programa de Educación Espacial Escolar de la Fuerza Aérea, dejaron recuerdos en una cápsula que será incorporada en la construcción del Centro Espacial Nacional.



Sobre ello, Boric indicó que “con el Presidente Lula depositamos unas monedas conmemorativas en la cápsula del tiempo como símbolo de la hermandad de nuestros pueblos, de los sueños compartidos y de lo que, estamos seguros, podemos lograr trabajando juntos. Espero que este gesto unitario represente nuestro férreo compromiso con un futuro más próspero para nuestros pueblos y para toda la Tierra”.



Además, agregó que en el Centro Espacial Nacional “se van a ensamblar satélites, nuestros satélites, que van a ser puestos en órbita, se va a procesar la información que obtengamos desde el espacio y permitirá, además, preparar nuevos talentos para seguir desarrollando el conocimiento en estas materias”.



Este centro reunirá capacidades de investigación, desarrollo e innovación en materia espacial en un solo lugar, y es una de las tres estaciones satelitales que se están desarrollando en Chile y que formarán parte del Sistema Nacional Satelital (SNSAT). Las otras dos estaciones estarán ubicadas en Antofagasta y Punta Arenas.



Su objetivo es impulsar la investigación y desarrollo de tecnología espacial en Chile, y ser un lugar de encuentro para que países de la región impulsen sus propios programas espaciales, mediante una vinculación multilateral. El centro permitirá desarrollar proyectos, desde la investigación básica hasta la demostración en un entorno operativo.



Se contempla una construcción de 5.800 metros cuadrados, con cuatro plantas. Contempla una inversión de 19 millones de dólares en infraestructura y 15 millones de dólares en equipamiento. Su puesta en marcha se espera para el segundo semestre de 2025.



En sus dependencias trabajarán 120 personas, entre funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile y académicos e investigadores de universidades, centros de investigación e industria nacional y extranjera.



En sus instalaciones contará con un centro de Control de Misión para la operación de los satélites en órbita del SNSAT; un Laboratorio para el Desarrollo de Tecnología Espacial, donde se ensamblarán, integrarán y probarán los satélites, además de otras tecnologías.



Contará también con un Laboratorio de Ciencia de Datos para procesar la información obtenida desde el espacio, lo que que considera data centers y una supercomputadora. Además de un Laboratorio de Investigación, Innovación, Emprendimiento y Promoción del Talento con el fin de generar capital humano en el área espacial, vinculando la academia con la industria.



ELON MUSK PRESENTE



En la actividad, el Presidente Boric hizo alusión al magnate dueño de X, Elon Musk.



En su discurso, Lula relevó que “el sector espacial es más estratégico que nunca para el desarrollo de una nación, no hay actividad hoy que no demande infraestructura espacial. Pese a su importancia, el sector aeroespacial es una de las áreas en que la desigualdad entre los países es más grande”.



Respecto a las palabras del presidente de Brasil, Boric agregó que “como bien decía el mandatario, hay algo que quiero destacar de su discurso: El espacio no es para los millonarios, que puedan pagarse un viaje para ver la tierra desde arriba o para algunos que desarrollen proyectos y se enriquezcan, sino que el espacio también tiene que ser un lugar en donde todos quienes habitan nuestra tierra podamos beneficiarnos de esto”.