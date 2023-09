Presidente Boric presentó Presupuesto : “El 2024 será el año de la reactivación económica”

El Presidente Gabriel Boric presentó la noche de este jueves, en cadena nacional, el proyecto de Ley de Presupuesto para 2024, ad portas de lo que será su ingreso este viernes en el Congreso.



Según detalló el Mandatario, se aumentará el gasto público en 3,5% en comparación con el presente año, con énfasis en seguridad, salud, educación, vivienda, emergencias, cuidados y cultura.

Las alzas serán de 5,7% en orden público y seguridad, 8,1% en salud, 4,2% en educación, 11,9% en vivienda, 28% en emergencias, 20% en cuidados y 6,8% en cultura.



Boric partió señalando que “aún hay mucho por hacer, sin embargo, quiero que sepan que Chile avanza con el reforzamiento de sus policías, con el combate al crimen organizado, con la contención de la inflación y el alza histórica del salario mínimo, con los niveles más bajos de pobreza desde que existe registro, con la jornada de 40 horas y con el Copago Cero en salud”.



“Este es un presupuesto que consolida estos avances para poder seguir mejorando la vida de nuestros habitantes, en particular de las familias trabajadoras de ingresos bajos y medios, de jóvenes y de personas mayores. Y es, también, un presupuesto responsable, que gestiona bien la economía y refuerza el crecimiento”, agregó.



En la misma línea, el Jefe de Estado sostuvo que “pese a las restricciones del momento, con este presupuesto aumentamos el gasto público en un 3,5%, con énfasis en seguridad, salud, educación, vivienda, emergencias, cuidados y cultura. Estas áreas, por cierto, no están aisladas: trabajar para reducir los tiempos en las listas de espera mejora significativamente la calidad de vida de las personas de nuestra patria; fortalecer la educación pública es quitarle poder directo al narcotráfico; abrir espacios a la cultura es recuperar nuestros barrios; y aumentar la inversión es generar más empleos de mayor calidad. Por eso, avanzamos en nuestro compromiso con la seguridad pública, económica y social”.



“Este es un presupuesto que cuida con celo el buen uso de los recursos de las chilenas y los chilenos, y que pone controles de probidad más estrictos para evitar que cualquier persona inescrupulosa use de manera incorrecta los recursos destinados a satisfacer las necesidades sociales”, añadió, en referencia al Caso Convenios.

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD



Otros de los principales ejes del discurso presidencial fueron el alza en un 5,7% de los recursos destinados al orden público y seguridad, el fortalecimiento del fondo de atención a víctimas y testigos, la apertura de dos Centros de la Mujer que atienden a víctimas de violencia de género en Alto Hospicio y Coquimbo, nuevas fiscalías en Colchane, en San Pedro de Atacama y en Puerto Williams, y un aumento en la capacidad carcelaria con 4.107 nuevas plazas.



A lo anterior se añade una inversión pública del 4,1% del PIB, que irá destinada a obras públicas como el teleférico que unirá Iquique con Alto Hospicio y otras 43 iniciativas para mejorar la infraestructura pública y la conectividad en regiones como Magallanes, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.



También se destacan $280 mil millones para el presupuesto de vivienda y un alza de 8,1% en los recursos para el sistema público de salud, lo que equivale a más de un billón de pesos. “Además, vamos a poner en marcha 6 nuevos hospitales y financiaremos 48.000 nuevas cirugías en el sistema público y privado”, dijo el Presidente Boric.



“Quiero decirles que un país que trabaja por su bienestar y desarrollo pone en el centro a sus niños, niñas y adolescentes. Por eso, hemos decidido disponer más de 100 mil millones de pesos adicionales para dar cobertura a una serie de programas dedicados específicamente a la niñez. Vamos a abrir 68 nuevas Oficinas Locales de Niñez, implementando la ley de garantías; cumpliendo lo que anunciamos en la cuenta pública y, además, vamos a implementar un Plan Integral para el Bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes a lo largo de Chile”, agregó.



Asimismo, el Mandatario indicó que “estamos aumentando la inversión en educación en un 4,2%, es decir, más de 590 mil millones de pesos. Parte de este aumento está dedicado al Plan de Reactivación Educativa, con más de 30 mil millones para seguir abordando el impacto de la pandemia sobre los aprendizajes, la asistencia a clases, la convivencia y la salud mental. No queremos que nadie se quede atrás”.



“Este 2024 vamos a financiar estudios a cerca de 39 mil nuevos estudiantes de familias de menores ingresos y aumentaremos, también, el monto de la Beca de Alimentación de Educación Superior, la BAES, a 45 mil pesos mensuales”, puntualizó.



A propósito de las irregularidades en las transferencias del Estado hacia organizaciones sin fines de lucro, el Jefe de Estado afirmó que “los recursos públicos son de todas y todos los chilenos y nadie puede aprovecharse de ellos. Por eso, siguiendo con la propuesta de la Comisión Jaraquemada, la Ley de Presupuesto 2024 incluye muchísimas modificaciones para poder elevar los estándares y el buen uso de los dineros por parte del Estado”.



“De esta manera, regularemos las transferencias corrientes y de capital para privados, aplicando la concursabilidad, nuevos estándares para convenios y limitando la subcontratación y la participación de los funcionarios públicos en concursos. Para los Gobiernos Regionales, se elimina la asignación directa para la ejecución de políticas públicas, se aumenta el control y la consulta a los Consejos Regionales y se instaura la concursabilidad como norma general”, indicó.



“Estas medidas, por cierto, no pretenden ni burocratizar ni hacer más lenta la ejecución presupuestaria, sino un equilibrio y cuidar con celo los recursos que les pertenecen a ustedes y asegurar que estos se ocupen de manera correcta porque así cuidamos y fortalecemos nuestra democracia. No le vamos a dar espacio a la corrupción, se halle donde se halle”, acotó Boric.