Presidente de la CPC e idea de que el Estado tenga parte de las eléctricas: “Hay otras necesidades”

El presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se refirió a la idea de que el Estado tenga parte de la propiedad de las eléctricas y aseguró que “no es el momento oportuno para tener esta discusión”.



En conversación con Radio Universo, Mewes sostuvo que “el Estado chileno y la falta de recursos que tiene, me parece que no veo que tenga cómo hacer las inversiones que se requieren para asumir una responsabilidad de esta naturaleza”.



“No es el momento oportuno para tener esta discusión. Insisto en que solucionemos el problema a la gente, que el Gobierno ponga todas las fichas en las exigencias como autoridad, fiscalizadora, para que esto pase, y después podremos tener esa discusión”, manifestó.



El líder del gran empresariado afirmó que “hay otras necesidades que tiene el Estado chileno hoy día como para meterse en un negocio de distribución eléctrica”.



En cuanto a cuál es el punto débil para que el Estado pueda crear una empresa estatal de electricidad, Mewes indicó que “hay un tema de recursos” agregando que “el know-how se puede obtener, hay profesionales que lo tienen, sin lugar a dudas, pero yo creo que aquí las necesidades del país van por otro camino”.



“Hoy, a lo menos, tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación y creo que no están las cosas como para que el Estado se meta a invertir en otras áreas que claramente lo sacan del foco que tendría que poner a nuestro juicio”, indicó.



Al ser consultado sobre si Enel genera las confianzas que se requieren para seguir a cargo de la distribución del país, el presidente de CPC aseguró que es “una empresa confiable, tiene que hacer algunos cambios, tienen que mejorarse también los servicios”.



“Aquí hay que hacer también inversiones importantes y todos sabemos que eso cuesta plata y sabemos también que las tarifas están congeladas de algún rato”, precisó.