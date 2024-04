Presidente de la CUT: Nos hemos preparado para tener el 1 de mayo “como un hito de acción de unidad, de movilización”

En la antesala del 1 de mayo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, adelantó que su discurso en el acto central convocado por la multisindical apuntará a tres aspectos que para la organización son relevantes: pensiones, aumento de las remuneraciones y el proyecto de negociación ramal.



En entrevista con El Mercurio, Acuña agregó un elemento de última hora: el mejoramiento de las condiciones laborales de Carabineros, demanda que surge luego del asesinato en Cañete de tres miembros de la institución.



“Hemos planteado que Carabineros no solo cuente con mayor dotación, sino que con mejores condiciones laborales que permitan mejorar sus salarios, sus implementos de seguridad, que cuenten con una jornada”, indicó.



En cuanto al acto convocado para este miércoles 1, el dirigente afirmó que debiera ser un hito que de cuenta de la rearticulación del movimiento social.



“Construimos un manifiesto social, el cual es la base de nuestro discurso del 1 de mayo. Tuvimos un paro nacional activo el pasado 11 de abril. Entonces, ya nos hemos venido preparando para tener el 1 de mayo como un hito de acción de unidad, de movilización”, afirmó Acuña.



En relación a lo que será su discurso, adelantó que junto con sus “demandas históricas” de mejor salud, educación y vivienda, estará la reclamación por mejores pensiones, pues consideran que “esa reforma está estancada”.



Asimismo, afirmó que “en el mundo del trabajo hemos estado planteando la discusión en torno a los salarios, creemos que el salario vital es fundamental para los trabajadores”, porque si bien se ha avanzado en generar mejores remuneraciones, “aun no alcanza para llegar a fin de mes”.



“La líder de Icare decía que a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Qué bueno que lo sepan, pero lo malo es que no lo enfrentan. Hay que buscar un salario vital, que permita no solo llegar más allá de la línea de la pobreza, que ya está sobre los $600 mil, sino que también ver cómo distribuimos de mejor manera las utilidades de las empresas”, afirmó.



“Ese es un proyecto que hemos estado esperando hace ya un par de años y en las negociaciones con el Gobierno es una promesa incumplida. Vamos a salir a demandar que Chile cuente con un proyecto de ley de negociación ramal”, sostuvo.