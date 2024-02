Presidente del Colegio de Profesores denuncia incumplimiento de compromisos en Atacama

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, denunció en entrevista con Radio Duna que los trabajos de infraestructura prometidos por el Gobierno en la Región de Atacama están atrasados y que, incluso, hay colegios donde ni siquiera han comenzado.



“Algunos trabajos que se requieren son bien grandes. No es una cuestión que se va a resolver en unos pocos días y, por lo tanto, claramente lo que vemos es un incumplimiento de los compromisos de tener los colegios en condiciones mínimas. No se trata en ningún caso de condiciones óptimas”, dijo.



La situación en Atacama es delicada, ya que a fines de 2023 los docentes y las comunicadas educativas, mantuvieron un paro por más de 80 días. El magisterio acusó en esa oportunidad falta de condiciones mínimas para la realización de clases y desvíos de dineros.



En ese contexto, Aguilar señaló a Duna que “se comprometieron arreglos en baños, ventanas rotas, pisos, techos e instalaciones eléctricas, entre otras cosas, pero los trabajos no están realizándose”.