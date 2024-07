Presidente del Senado afirma que recibieron un “cascarón” de Reforma Previsional

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), se refirió a la discusión por la Reforma Previsional y aseguró que desde la Cámara de Diputados recibieron “un verdadero cascarón” respecto a esta iniciativa.



En conversación con Radio Pauta, García Ruminot explicó que “no es que esté detenida la tramitación legislativa en la Comisión de Trabajo y Previsión, lo que ocurre es que son reformas importantes, muy trascendentes, por lo tanto, la Comisión de Trabajo concordó con el Gobierno y la propia ministra Jara (Jeannette) un itinerario para escuchar y hay que respetar que eso, que los programas se cumplan”.



“Naturalmente, se dice ‘votemos la idea de legislar’, pero lo que nosotros lo que recibimos de la Cámara de Diputados fue un verdadero cascarón, ideas contrapuestas, de modo que es imprescindible construir previamente un acuerdo. Es imprescindible poder establecer cuál va a ser el contenido del proyecto de ley, cuáles son las ideas matrices que se van a votar”, añadió.



El parlamentario señaló que “en la Cámara de Diputados se aprobó la idea de legislar, pero después, respecto del contenido, las normas se fueron cayendo, por lo tanto, lo que hemos recibido, y por eso, lo defino como cascarón, es un proyecto que no contiene en su articulado las ideas principales. No viene con un articulado aprobado”.



Además, recordó que “por tratarse de una reforma previsional requiere quorum y por las razones que hayan sido, pero en la Cámara de Diputados, esos quorum no se produjeron”.



“Por lo tanto, no tenemos un proyecto de ley que sea coherente, que tenga ideas claras, por lo que hay que construirlo en el Senado”, afirmó agregando que ve “buena disposición” en la Cámara Alta.