Presidente del Servel pide al Gobierno reconsiderar un bono extra para los vocales de mesa

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, emplazó al Gobierno para que reconsidere la idea de entregar un bono extra a las personas que ejercieron como vocal de mesa en las últimas elecciones municipales y regionales 2024.

Según consignó T13, en una sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Tagle recalcó la importancia que tienen los vocales de mesa en el proceso eleccionario, pese a que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya había descartado la posibilidad de entregar un bono extra por falta de recursos fiscales.

“Estamos plenamente conscientes de que los vocales, así como los delegados de la junta electoral y sus asistentes, son fundamentales para realizar una elección. Los necesitamos, sin ellos no hay elecciones y sin elecciones no hay democracia. Los necesitamos de nuevo en las mesas para la segunda votación del 24 de noviembre”, remarcó.

En esa línea, pidió al Presidente Boric que “reconsidere el rechazo al bono extraordinario de una UF ($38 mil aproximadamente) para contentar en parte lo que tuvieron que pasar los vocales de mesa en esta ocasión. Y también defendemos toda otra iniciativa legal que mejore sus condiciones, pero no la podemos hacer nosotros directamente, no tenemos la facultad”, añadió.

La ley ordena que los vocales de mesa recibirán dos tercios (2/3) de UF, poco más de 25 mil pesos por haber asistido a cumplir su rol.

Las últimas elecciones municipales y regionales se realizaron en dos días, y el segundo día el recuento de votos duró, en algunos casos, hasta la madrugada.

Tagle sostuvo que “el Servel no tiene facultades ni presupuesto para otorgar a los vocales alimentación, bebestible y transporte. El Servel no hace las leyes, el Servel no puede cambiar las leyes. Es un organismo autónomo que no tiene iniciativas legales; tiene que recurrir al gobierno si quiere hacer cambios muchas veces”.