Presidente electo envía saludo de Navidad: “Pensemos en quienes están solos”

Un llamado a no “idealizar a nadie, partiendo por mí” hizo el Presidente electo Gabriel Boric a cinco días de imponerse en la segunda vuelta.



En un breve punto de prensa, el próximo gobernante del país afirmó que este 24 de diciembre “le dimos descanso al equipo. Hoy día voy a tener reuniones de trabajo en la mañana y en la tarde bajar un poco. Pero mañana vamos a trabajar”.



Boric entregó las declaraciones antes de inocularse con la tercera dosis del Covid-19 en San Miguel, explicando que “no me la había puesto antes porque tuve Covid-19, y me dijeron que esperara un poco después en la campaña”.



En la antesala a la Navidad, el Mandatario electo advirtió que “las épocas de fiestas es donde más se desencadenan suicidios, porque la sensación de soledad se acrecienta y los problemas de salud mental muchas veces se vuelven más duros”.



“Hago una invitación a que lo pasemos en familia, que disfrutemos. Y que pensemos en quienes están solos, y mandarle un abrazo a ellos y ellas. Y decirles que desde el Gobierno vamos a tratar de acompañarlos, ya que uno de nuestros compromisos de campaña fue promover un Estado que cuide y abrace”, añadió.



Boric indicó que pasará la festividad junto a su pareja, “Irina (Karamanos), y la familia de su ‘abuelita’. Voy a viajar a Magallanes entre el domingo y el lunes, pero (la Navidad) la voy a pasar acá (Santiago) porque todavía queda mucha ‘pega'”.



Consultada por la popularidad que ha ganado en redes sociales su perro Brownie, Boric destacó que ha permitido que “se pueda hablar de los derechos de los animales, que se pueda reflexionar y hacer una figura muy cercana”.



Sin embargo, el aún diputado del Frente Amplio hizo una advertencia: “Quiero ser muy cuidadoso, siento que hay una sensación de un viento de cola muy positivo y una muy buena recepción de la gente. Tengamos mucho cuidado con no idealizar a nadie, partiendo por mí”.



“Todos los que trabajamos en este equipo somos seres humanos que también están expuestos a equivocarse”, acusó.



El parlamentario de Convergencia Social señaló que “daremos todo de nosotros, trabajaremos con mucho cariño, convicción, responsabilidad y seriedad. Es importante no idealizar a nadie, y en eso me incluyo”.



Finalmente, aseveró que “se han comunicado conmigo senadores, diputados, alcaldes, de diferentes posiciones políticas para manifestar sus buenas vibras. Yo sé que vamos a tener diferencias, pero ojalá esas diferencias mantenerlas en el espacio político. (…) Si nos va bien, le irá bien a Chile”.