Presidente electo remarca que no habrá militantes DC en las subsecretarías

El Presidente electo, Gabriel Boric, confirmó que una vez que asuma el cargo el próximo 11 de marzo no renovará el Estado de Excepción en la Macrozona sur.



En entrevista con “Tolerancia Cero”, de CNN Chile, dijo que entre las cosas que realizará durante los primero 100 días de su gobierno será “el continuar con el enfrentamiento de la pandemia, ver lo que se haya hecho bien y ver lo que hay que mejorar” y que “uno de los temas es la educación, porque los daños que se ha producido a una generación donde la brecha se ha agrandado, debe ser de nuestras principales precauciones”.



Afirmó que “vamos hacer todo lo posible para que los colegios abran en marzo. Por supuesto que no controlamos la pandemia, pero vamos hace todo lo posible para que la presencialidad sea la regla”.



Con respecto a la situación de la Macrozona Sur manifestó que “la Araucanía es un tema caliente que es una herida abierta y un dolo quemante. Insisto la violencia no es el camino y seguir realizando lo que se ha hecho hasta ahora no ha colaborado en avanzar hacia una solución”.



En relación al Estado de Excepción, el Mandatario electo indicó que “hemos votado en contra, y si bien uno no tiene que descartar las herramientas que te da el estado derecho, pero un Estado de Excepción no es la solución. Si bien uno puede hacer el conteo que ha habido un par de menos de atentados, porque cuando sigues teniendo enfrentamientos y se siguen alejando las distintas posiciones esto no está sirviendo”



“Un Estado de Excepción no se puede ir normalizando (…) No vamos a comenzar renovando el estado de excepción en la Araucanía. Voy a dialogar con todos los que estén en el camino de la paz. Y ahí es mejor no generar grietas, vamos a tener las concesiones para llegar a una solución”, señaló.



SUBSECRETARÍAS



Boric ratificó que, para el nombramiento de las subsecretarías, que realizará en los próximos días, no habrá militantes de la Democracia Cristiana, al igual como no los hubo en la nómina de ministros.



“Hay una decisión que tiene que tomar la misma DC respecto a cuál va a ser su posición. Han manifestado un ánimo de colaboración, de ser oposición constructiva, yo eso lo valoro mucho”, declaró. Agregó que “las declaraciones de la mayoría de sus dirigentes es que ellos no estaban pensando en ser parte del Gobierno, lo que a mí me parece muy bien y me parece que además le da más coherencia al Gobierno que estamos haciendo”.



“En las subsecretarías tampoco va a haber militantes de la Democracia Cristiana. Es algo que nosotros ya hemos dialogado al interior de la coalición y lo comunicamos también a las presidencias de los partidos de la Convergencia Progresista”, ratificó.



Explicó que “no se trata de una señal de desprecio ni mucho menos. Yo he reiterado harto que me gusta mucho más el término ponderar, que moderar”.



Boric también se refirió a la designación de Mario Marcel como ministro de Hacienda. “Tiene una trayectoria que es indiscutible desde cualquier punto de vista, es una garantía de seriedad y profesionalismo que para nosotros es fundamental para asegurar el cumplimiento de nuestro programa”, aseveró.



Añadió que “es una persona social demócrata y que está comprometida con la creación de un estado que crea derechos sociales sin importar el lugar de origen”.



Sobre el futuro económico que deberá enfrentar, sostuvo que “vamos a tener un gobierno que sea responsable, su avance hacia la convergencia fiscal que vamos a tener un primer año muy desafiante y un segundo año con expectativa de crecimiento muy bajas entre 0 y 1%. El cómo vamos a ir desarrollando nuestro programa va a depender de como vayamos haciendo las cosas”.