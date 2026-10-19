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Presidente Kast aprobó Alto Mando de Carabineros para 2027

Carabineros señaló que la gestión del nuevo Alto Mando “estará centrada en la modernización y la profesionalización institucional, para responder con eficacia y cercanía a las demandas de seguridad de la ciudadanía, con pleno respeto a los derechos humanos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente Kast aprobó Alto Mando de Carabineros para 2027

El Presidente José Antonio Kast dio luz verde a la propuesta de Alto Mando de Carabineros para 2027, el que seguirá encabezado por el general director Marcelo Araya.

Carabineros señaló que la gestión del nuevo Alto Mando “estará centrada en la modernización y la profesionalización institucional, para responder con eficacia y cercanía a las demandas de seguridad de la ciudadanía, con pleno respeto a los derechos humanos”.

“Asimismo, mantendrá como preocupación permanente el cuidado, la seguridad y el bienestar de quienes integran Carabineros, reconociendo en ellos la fortaleza esencial de nuestra misión”, añadió.

Integrantes del Alto Mando 2027:

1. General director: Marcelo Araya Zapata.

2. General subdirector: Enrique Monrás Álvarez.

3. Director nacional de Orden y Seguridad: Rodrigo Espinoza Olea.

4. Director nacional de Personal: Ariel Oñate Rodríguez.

5. Contralora general: Karina Soza Muñoz.

6. Jefe de Zona Metropolitana: Manuel Cifuentes Quezada.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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