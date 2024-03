Profesores protestan en Providencia y exigen “Ley Katherine Yoma”

Con la interrupción del tránsito vehicular de la avenida Ricardo Lyon, en Providencia, dirigentes de todo el país del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile se manifestaron por la violencia y maltrato que reciben a diario las y los docentes.



Durante la protesta, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, señaló que “no podemos descansar ni rendirnos hasta que exista una ley que se llame Katherine Yoma, la que proteja a nuestros colegas en cada rincón de Chile. Hasta que exista esa ley no vamos a descansar y no olvidaremos a nuestra colega Katherine Yoma. No nos quedaremos tranquilos”.



Katherine Yoma, docente de inglés del Colegio José Papic D-68 de Antofagasta, se suicidó el pasado 8 de marzo, en medio de amenazas y denuncias de acoso laboral de las que fue víctima.



La presidenta del regional Antofagasta, Nury Herrera, sostuvo que “a Katherine les fallaron las instituciones y al día de hoy no tenemos una ley que proteja a las y los docentes”.



Por su parte, la presidenta del comunal Antofagasta, Lilian Venegas, explicó que “hoy no está Kathy, pero son muchos los colegas que están en la misma situación y simplemente callan. Muchos tienen miedo de expresar como han sido acosados, como no han sido respetados. Tenemos que pensar en todas y todos quienes están sufriendo algún tipo de acoso”.



Venegas hizo una petición a todos dirigentes del país: “Sé que es una solicitud compleja, pero pedimos que el lunes 25 de marzo, de alguna forma, se manifiesten por todas y todos aquellos que están sufriendo. Urge una ley que nos proteja como profesores, así como los funcionarios de la Salud que están protegidos por una ley”.



Las y los dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores de todo el país se encuentran en Santiago participando en su Asamblea Nacional Extraordinaria.