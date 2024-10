“Que hablen lo que quieran”: Carlos Palacios aclara su presencia en la selección chilena

Colo Colo sufrió la noche de este domingo para vencer por 2-1 a Audax Italiano en el Estadio Monumental, triunfo que los mantiene en la lucha por el título en el Campeonato Nacional.

Luego del partido, el jugador del Cacique, Carlos Palacios, autor del primer gol de los albos y una de las figuras del encuentro, habló con la transmisión oficial y abordó la victoria del conjunto popular, pero además, confirmó su presencia en la nómina de la selección chilena, después de las dudas que se generaron por unos dichos que realizó hace algunos días.

“Que hablen lo que quieran los demás. No me interesa, no me importa. Voy a ir a la selección como siempre lo he hecho, feliz, contento. A disfrutar, a representar al país, porque para eso me nominan”, comentó “La Joya”.

Asimismo, señaló que “mañana (hoy) ya estoy allá. Ahora me toca descansar, celebrar con mi familia y recuperarme. Vamos a ir a la selección a ganar, que es lo importante también”.

Respecto al triunfo de Colo Colo, Palacios indicó que “hicimos un buen primer tiempo. Estuvimos muy erráticos, por ahí nos llevó la desesperación del partido. Pero, como siempre, supimos mantener la calma a pesar de que íbamos perdiendo”.

“El segundo tiempo generamos situaciones claras. Siempre supimos que hacíamos un gol y nos metíamos en el partido, que cualquier jugada desequilibrante nos podía meter en el partido. Terminamos dominando. Feliz por el equipo”, añadió.

A la vez, en torno a la opción de coronarse campeón con el Cacique, expresó que “es maravilloso ir peleando el título. Jugar esta clase de partidos también porque tienes la incertidumbre de que tienes que ganar. Todos los partidos jugamos para ganar. Contento por estar peleando el título y sabemos que dependemos de nosotros”.