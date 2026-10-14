Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres donde la comida llega directamente a tu mesa

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de una comida abundante sin levantarte constantemente para buscar platos, los rodizios son una alternativa al buffet tradicional. En estos restaurantes, los garzones llevan distintas preparaciones directamente a la mesa, lo que permite probar diferentes cortes de carne durante una misma visita.

Dentro de las opciones de qué hacer en Santiago para comer, este formato destaca por su servicio continuo y por la posibilidad de acompañar las carnes con ensaladas, guarniciones y otros platos. A continuación, conoce tres restaurantes para explorar esta experiencia gastronómica en la capital.

Qué hacer en Santiago: restaurantes donde las carnes llegan a tu mesa

Rodizzio Santiago

Dirección: Constitución 270, Providencia.

Rodizzio Santiago ofrece una experiencia inspirada en el rodizio brasileño. Durante el servicio, los garzones recorren las mesas con distintos cortes de carne y los sirven directamente en los platos de los comensales.

Esta modalidad permite probar diferentes preparaciones sin tener que acercarse a una parrilla o estación para elegir cada corte. El restaurante también cuenta con un buffet de ensaladas, acompañamientos y platos calientes que complementa el servicio de carnes.

Si estás buscando qué hacer en Santiago para disfrutar de un tenedor libre, este formato puede ser una alternativa para compartir un almuerzo o una cena sin interrumpir constantemente la conversación para ir a buscar comida.

Muu Grill

Dirección: avenida Andrés Bello 2425, Providencia, Costanera Center.

Muu Grill es otra opción para quienes disfrutan de los rodizios. Su propuesta incluye distintos cortes de carne que los garzones llevan directamente a las mesas, con alternativas como picanha, lomo vetado, lomo liso y otros cortes de vacuno.

El servicio se complementa con un buffet de ensaladas y acompañamientos, para que cada persona combine las carnes con las guarniciones disponibles.

Por su ubicación en Costanera Center, también puede incorporarse a un recorrido por el centro comercial. Así, si estás organizando qué hacer en Santiago durante el fin de semana, puedes considerar una visita para almorzar o cenar y luego continuar con otras actividades en el sector.

Fogo de Chão — CV Galería

Dirección: Alonso de Córdova 4355, local 304, Vitacura.

Fogo de Chão ofrece una experiencia de rodizio brasileño en la que los garzones llevan distintos cortes de carne directamente a la mesa. Entre las alternativas se encuentran cortes de vacuno, como la picanha, además de costillas y otras preparaciones a la espada.

El servicio se complementa con una mesa de ensaladas, acompañamientos y otras preparaciones que permiten combinar las carnes durante la comida. De esta forma, los comensales pueden probar diferentes cortes sin tener que levantarse constantemente para buscar sus platos.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres conocer una alternativa al buffet tradicional, este restaurante permite disfrutar de una experiencia centrada en el servicio de carnes a la mesa. Antes de visitarlo, conviene consultar los precios y las condiciones vigentes del rodizio.

Qué hacer en Santiago: una alternativa al buffet tradicional

Los rodizios ofrecen una dinámica diferente a la de los tenedores libres en los que cada persona recorre las estaciones para escoger sus preparaciones. En estos restaurantes, los garzones llevan distintos cortes de carne directamente a la mesa, mientras los comensales pueden complementar la comida con ensaladas y acompañamientos.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres conocer restaurantes con servicio de carnes a la mesa, Rodizzio Santiago, Muu Grill y Malandros son alternativas para investigar. Antes de organizar la salida, confirma con cada establecimiento los precios, los horarios y las condiciones vigentes del servicio.