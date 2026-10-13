Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para disfrutar pastas frescas y salsas italianas

Las pastas frescas son uno de los grandes atractivos de la cocina italiana. En Santiago existen restaurantes donde es posible probar distintas masas, combinarlas con salsas tradicionales y repetir preparaciones durante una misma visita.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de fettuccine, ñoquis, espaguetis o ravioles, hay alternativas que incorporan pastas a su propuesta de tenedor libre. Algunas incluso cuentan con estaciones donde los platos se preparan frente a los comensales.

Qué hacer en Santiago: pastas frescas preparadas al momento

Pasta E Basta

Dirección: Isidora Goyenechea 2850, Las Condes.

Pasta E Basta ofrece un buffet dominical dedicado a la gastronomía italiana, con las pastas frescas como protagonistas. Una de sus particularidades es la estación de cocina en vivo, donde cada persona puede escoger el tipo de pasta, la salsa y los ingredientes que prefiere.

Los chefs preparan los platos en el momento, lo que permite probar distintas combinaciones durante la visita. La propuesta también incluye entradas, ensaladas, tablas para compartir y una estación de postres.

El servicio de tenedor libre se realiza los domingos, entre las 13:00 y las 16:00 horas. Antes de asistir, conviene confirmar el precio y las condiciones vigentes.

Qué hacer en Santiago: pastas, risottos y salsas italianas

Italian Trattoria

Dirección: Constitución 270, Providencia.

Italian Trattoria propone un buffet inspirado en la gastronomía italiana, con distintas preparaciones de pastas, risottos y pizzas. Su oferta permite alternar entre varias recetas y acompañarlas con salsas tradicionales.

Entre las alternativas mencionadas en su propuesta se encuentran fettuccine, espaguetis, linguini y ñoquis, además de salsas como pomodoro, bechamel, cuatro quesos y boloñesa.

El restaurante también contempla postre y café o té dentro de su propuesta de buffet. Es recomendable consultar qué preparaciones están disponibles el día de la visita, ya que la oferta puede variar.

Qué hacer en Santiago: pastas frescas y pizzas artesanales

Camorra Pizzería

Dirección: General del Canto 312, Providencia.

Camorra Pizzería combina pizzas artesanales con preparaciones de pastas frescas en su propuesta de tenedor libre. Es una alternativa para quienes quieren concentrarse en la cocina italiana y alternar entre distintos tipos de masas durante una misma comida.

Entre las preparaciones de pasta se han mencionado opciones acompañadas de salsas como boloñesa, Alfredo y pesto. La combinación de pastas y pizzas permite que cada comensal elija entre diferentes recetas, aunque conviene confirmar la disponibilidad de cada plato antes de ir.

Una ruta para los amantes de las pastas italianas

Pasta E Basta, Italian Trattoria y Camorra Pizzería son tres alternativas para quienes buscan una experiencia de tenedor libre con protagonismo de las pastas. Sus propuestas van desde la preparación en vivo hasta buffets que combinan distintas masas, salsas y recetas italianas.

Antes de organizar la salida, revisa los horarios, precios y condiciones vigentes de cada restaurante, especialmente en el caso de los servicios disponibles solo ciertos días de la semana.