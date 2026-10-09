Qué hacer en Santiago: 2 tenedores libres para conocer en La Reina

La comuna de La Reina cuenta con alternativas para quienes buscan disfrutar de un buffet con distintas preparaciones en una misma visita. Entre ellas hay propuestas de cocina peruana y opciones que combinan carnes a la parrilla, sushi, mariscos y platos de otras tradiciones gastronómicas.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres comer en el sector oriente, estos son dos tenedores libres que puedes considerar. Además, incluimos una parrilla como alternativa adicional para quienes prefieren pedir platos a la carta.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres en La Reina

Casa Valerio Tenedor Libre

Dirección: avenida Larraín 6580, La Reina.

Casa Valerio es una alternativa para quienes disfrutan de la gastronomía peruana y quieren probar distintas preparaciones en una misma comida. Su propuesta de buffet incluye carnes, pescados, mariscos, ceviches, platos criollos, acompañamientos y postres.

El restaurante también publica promociones especiales durante determinadas fechas, por lo que puede ser conveniente consultar sus redes sociales antes de visitarlo. Los precios y las condiciones del servicio pueden variar según el día y las ofertas vigentes.

El Gordito

Dirección: avenida Larraín 6011, La Reina.

El Gordito ofrece un buffet con una amplia variedad de preparaciones. Entre sus opciones se encuentran carnes a la parrilla, sushi, ceviches, mariscos, comida peruana, platos de inspiración china, pastas, ensaladas, frituras y postres.

Su propuesta permite combinar distintas alternativas durante una misma visita, desde preparaciones frías hasta platos calientes. Es una opción para quienes buscan variedad gastronómica en La Reina, cerca del sector de Plaza Egaña.

Qué hacer en Santiago: una parrilla para quienes prefieren pedir a la carta

El Fogón del Gaucho

Dirección: avenida Echeñique 6483, La Reina.

Aunque no es un tenedor libre, El Fogón del Gaucho puede ser una alternativa para quienes buscan comer carnes a la parrilla en la comuna. El restaurante se especializa en cortes preparados al estilo argentino y los acompaña con guarniciones.

Su carta incluye distintos cortes de carne, además de pescados y otras preparaciones. A diferencia de los dos locales anteriores, aquí la propuesta se basa en pedir platos individuales, por lo que conviene considerarlo como una opción complementaria y no como parte de la oferta de buffets ilimitados.

Dónde comer en La Reina

Casa Valerio y El Gordito son dos alternativas para quienes buscan tenedores libres en La Reina, con propuestas que incluyen cocina peruana, carnes, sushi y otras preparaciones. Como complemento, El Fogón del Gaucho ofrece una experiencia diferente, centrada en las carnes a la parrilla y el servicio a la carta.