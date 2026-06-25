Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para disfrutar entre Santiago Centro y Providencia

Si buscas qué hacer en Santiago y eres amante de la buena comida, los tenedores libres son una excelente alternativa. Estos restaurantes permiten disfrutar una gran variedad de preparaciones en una sola visita. Además, ofrecen opciones que van desde ceviches y mariscos hasta sushi, carnes y postres.

Ubicados en Santiago Centro y Providencia, estos tres locales forman un atractivo circuito gastronómico. Por lo mismo, son una buena opción para quienes quieren comer sin límites y descubrir algunos de los buffets más comentados de la capital.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres para disfrutar cerca del centro de la capital

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ubicado a pasos del barrio Bellavista y del Parque Forestal, Ok Panda se ha convertido en uno de los tenedores libres más conocidos de Santiago.

Su propuesta incluye sushi, comida asiática, carnes, mariscos, ensaladas y postres. Además, cuenta con una amplia variedad de preparaciones que suelen destacar en redes sociales y videos gastronómicos.

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta, Región Metropolitana.

Foodlays es uno de los nombres que más se repite entre quienes buscan recomendaciones de buffets en Santiago. De hecho, muchos visitantes destacan la diversidad de platos disponibles.

El restaurante combina gastronomía peruana, china y chilena. Asimismo, dispone de estaciones con preparaciones calientes, ensaladas y postres para distintos gustos.

Gracias a su ubicación en Recoleta, se encuentra cerca de lugares emblemáticos como La Vega Central y el Mercado Central. Por ello, es una alternativa ideal para complementar una jornada de paseo.

Qué hacer en Santiago: una parada imperdible en Providencia

Somos Perú Buffet

Dirección: Avenida Francisco Bilbao 1042, Providencia.

Para los amantes de la gastronomía peruana, Somos Perú Buffet es una de las alternativas más conocidas de Providencia.

El restaurante ofrece una amplia variedad de platos tradicionales. Entre ellos destacan ceviches, carnes, acompañamientos y postres. De esta manera, los visitantes pueden probar distintos sabores en una sola visita.

Además, su ubicación en una de las comunas más visitadas de la capital facilita el acceso. Por esta razón, es una excelente opción para quienes buscan qué hacer en Santiago y desean disfrutar una experiencia culinaria sin límites.

Una ruta gastronómica para recorrer Santiago

Estos tres tenedores libres permiten descubrir diferentes propuestas culinarias sin alejarse demasiado del centro de la ciudad. Además, cada uno ofrece una experiencia distinta para quienes disfrutan explorando nuevos sabores.

Por otra parte, su cercanía con algunos de los principales atractivos urbanos de Santiago los convierte en una alternativa ideal para combinar turismo y gastronomía. Así, es posible disfrutar de una jornada completa recorriendo distintos sectores de la capital.