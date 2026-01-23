Qué hacer en Santiago: conoce las reservas naturales

Cuando se trata de qué hacer en Santiago, las reservas naturales aparecen como una alternativa perfecta para desconectarse del ritmo urbano sin alejarse demasiado de la ciudad. Entre cerros, esteros y senderos, la capital esconde espacios donde la naturaleza sigue marcando el pulso del paisaje.

Desde parques precordilleranos hasta áreas de conservación con flora y fauna nativa, estas reservas se han consolidado como verdaderos lugares turísticos de Chile, ideales para quienes buscan panoramas al aire libre, caminatas tranquilas o simplemente una pausa verde dentro de la ciudad.

Santuario de la Naturaleza El Arrayán

Dirección: Cam. El Cajón 21000, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Ubicado en la precordillera de Santiago, el Santuario de la Naturaleza El Arrayán es uno de esos panoramas ideales para quienes buscan qué hacer en Santiago. Este parque cuenta con más de 35 años de historia, se ha consolidado como un espacio dedicado a la conservación y al disfrute responsable del entorno natural.

Rodeado por la Cordillera de los Andes y atravesado por las aguas del Estero Arrayán, el santuario ofrece un paisaje privilegiado donde es posible observar flora y fauna típica de la zona central. El recinto cuenta con áreas habilitadas para picnic, con mesas y parrillas, además de servicios básicos como baños y zonas de descanso.

Parque Natural Quebrada de Macul

Dirección: Av. Diag. Las Torres s/n, Peñalolén, Región Metropolitana.

El Parque Natural Quebrada de Macul es uno de los espacios naturales más visitados por quienes buscan qué hacer en Santiago sin salir de la ciudad. Este parque se extiende por la precordillera y ofrece una experiencia directa con la naturaleza, combinando senderos, miradores y una gran diversidad ecológica.

En su parte baja, la quebrada se caracteriza por la presencia de distintos hábitats propios de la zona central, como el bosque esclerófilo y el matorral mediterráneo. Aquí es posible observar especies emblemáticas de la flora nativa, como el peumo y el litre. El parque alberga diversas especies, destacando el zorro culpeo y la turca, aves y mamíferos que reflejan la riqueza natural del sector.

Parque Huinganal

Dirección: El Rodeo 13556, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

El Parque Huinganal es una de esas reservas urbanas que sorprenden por su enfoque ecológico y su integración con el entorno natural. Este parque, de cerca de 15.000 m², se emplaza en un sector de abundante vegetación y flora nativa.

El parque está atravesado por el estero natural El Gabino y gracias a su proceso de restauración ecológica, las antiguas zarzamoras fueron reemplazadas por especies nativas que favorecen el regreso de insectos y aves propias de este ecosistema, como el pidén, el huairavo y el pato jergón.

Por su valor ambiental y su aporte a la vida urbana, el Parque Huinganal se ha ido posicionando como uno de esos lugares turísticos de Chile que destacan por promover la conexión con la naturaleza sin salir de la ciudad.

Parque Natural San Carlos de Apoquindo

Dirección: Cam. Las Flores 13000, Las Condes, Región Metropolitana

Ubicado en la comuna de Las Condes, este parque protege una amplia extensión del bosque esclerófilo característico de la zona central de Chile. El recinto cuenta con una extensa red de senderos de trekking y rutas para bicicleta de montaña. Además, es posible acceder a distintas cumbres y miradores, como el Alto Las Vizcachas, Morro del Guayacán, Alto del Naranjo y el Cerro Provincia.

Gracias a su cercanía con la ciudad y a la variedad de rutas disponibles, el Parque Natural San Carlos de Apoquindo es una opción ideal tanto para caminatas tranquilas como para actividades más exigentes, siempre y cuando no sepas qué hacer en Santiago.

Parque Puente Ñilhue

Dirección: Cam. A Farellones 20300, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Ubicado a solo 30 minutos en auto al oriente de Santiago, el Parque Puente Ñilhue es una extensa área natural ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago al aire libre.

Su ubicación privilegiada permite apreciar formaciones geológicas que dan cuenta de la historia de la Cordillera de los Andes, convirtiendo al parque en un espacio donde el paisaje y la naturaleza se combinan de forma imponente. El recinto ofrece diversas rutas de senderismo, desde recorridos más accesibles hasta senderos de media y alta montaña.

Durante el recorrido es posible avistar aves de altura como cóndores y caranchos, aportando un valor natural único al paseo. Además, el Parque Puente Ñilhue cuenta con un sector de camping en Vallecito, equipado con baños y una zona de hidratación, lo que permite extender la experiencia en plena naturaleza.