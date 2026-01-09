Qué hacer en Santiago: descubre lugares donde comer sin gluten

Comer bien y sin gluten en Santiago ya no es un desafío, sino una experiencia que también forma parte de los panoramas de la ciudad. Hoy existen cada vez más espacios que entienden la importancia de una alimentación segura, inclusiva y rica, pensada tanto para personas celíacas como para quienes tienen intolerancia a la lactosa, alergias o quienes eligen otras formas de alimentarse.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y necesitas opciones confiables, esta guía reúne algunos de los locales que ofrecen preparaciones sin gluten, veganas y sin lactosa, ideales para disfrutar de la gastronomía mientras recorres distintos lugares turísticos de Chile sin preocuparte por restricciones alimentarias.

La Comarca Celíaca

Dirección: Concha y Toro 41, Santiago, Región Metropolitana.

Es un local con carta 100% sin gluten, pensado especialmente para personas celíacas y quienes buscan una alimentación segura y sin restricciones. Además, ofrece opciones veganas y sin lactosa, lo que lo convierte en un espacio inclusivo para distintos tipos de alimentación y en una parada interesante dentro de los lugares turísticos de Chile.

En su menú encontrarás pizzas, completos, hamburguesas y alternativas dulces, ideales para disfrutar sin preocupaciones. Un lugar donde la buena comida y lo seguro van de la mano, perfecto para comer tranquilo y con variedad.

Horario:

Martes a sábado: 12:00 a 20:30

Domingo: 12:00 a 18:00

El Pueblo

Dirección: Portugal 1566, Santiago, Región Metropolitana.

Es un espacio de panadería y repostería, destacado por sus alimentos libres de gluten, su calidad y la atención a sus clientes. Su propuesta se basa en productos bien hechos y un compromiso real con la sostenibilidad y el trabajo colaborativo.

Realizan envíos de sus productos a todo Chile, además constantemente tienen descuentos para sus compradores, por lo que es un lugar ideal para disfrutar de algo sabroso en un ambiente cálido y responsable.

Horario:

Lunes a viernes: 9:00 a 17:30

Sábado: 9:00 a 17:00

Quimey Fusión

Dirección: Guardia Vieja 450, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres comer con total seguridad siendo celíaco o con alguna alergia alimentaria y te preguntas ¿qué hacer en Santiago? Quimey Fusión es el primer sushi gluten free de Chile, ofreciendo rolls, hand roll, entre otras preparaciones.

Este restaurante, fundado en 2015 por Elizabeth tras ser diagnosticada con celiaquía, por lo que este local nace desde una experiencia real, la falta de espacios donde las personas pudieran comer fuera de casa sin miedo a la contaminación cruzada. A partir de esa experiencia, se creó un espacio pensado para todos, con una propuesta inclusiva y una de las cartas 100% gluten free más amplias de Santiago.

Horario:

Lunes a jueves: 12:00 a 22:00 hrs

Viernes: 12:00 a 00:00 hrs

Sábado: 12:00 a 22:00 hrs

P.F. Chang’s

Primera Dirección: Avenida Presidente Kennedy 5413, Región Metropolitana.

Segunda Dirección: Isidora Goyenechea 2940, Región Metropolitana.

Tercera Dirección: Avenida Presidente Kennedy 9001, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y necesitas opciones para comer sin gluten, este restaurante es una alternativa perfecta para ti, por su cuidado en la preparación y su menú adaptable a distintas alimentaciones.

Su propuesta combina cultura y gastronomía asiática, con platos preparados al momento en wok y con ingredientes frescos. El restaurante cuenta con opciones variadas sin gluten, para que disfrutes de un buen momento.

Horario: