Qué hacer en Santiago: panoramas y actividades para el 8M en la capital

Durante este fin de semana y en el marco de la conmemoración del 8M en la capital se realizarán distintas actividades culturales, recreativas y comunitarias pensadas para reflexionar, compartir y reconocer el aporte de las mujeres en la sociedad.

Si estás buscando qué hacer en Santiago para el 8M, existen panoramas para todos los intereses: desde ferias de emprendedoras y brunch creativos hasta recorridos patrimoniales, exposiciones fotográficas y festivales con música en vivo que invitan a participar y conmemorar esta fecha en distintos puntos de la ciudad.

Qué hacer en Santiago: actividades creativas y ferias en el 8M

Mercadito Matta

Dirección: Santa Rosa 991, Santiago, Región Metropolitana.

A pasos del Metro Matta, se encuentra el Mercadito Matta, por si estás buscando qué hacer en Santiago para conmemorar el 8M, este evento reúne distintas actividades pensadas para disfrutar, compartir y apoyar emprendimientos locales.

Durante esta jornada especial se realizará un swap party o intercambio gratuito de ropa, además de stands de emprendedoras con distintos productos ideales para regalar o regalarse.

El evento también contará con degustación de cócteles, música en vivo y lecturas de tarot, donde cada compra incluirá una pregunta de regalo.

Fechas y horario:

Viernes 6 de marzo (17:30 a 21:00 horas)

Sábado 7 de marzo (10:00 a 14:00 horas)

Holy Cocoa

1)Dirección: Almirante Pastene 58, Providencia, Región Metropolitana.

2)Dirección: Jose Miguel carrera 299, Santiago Centro, Región Metropolitana.

3)Dirección: Agustinas 1464, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago para conmemorar el 8M, Holy Cocoa ofrece un brunch creativo donde podrás pintar en un ambiente tranquilo durante todo el fin de semana.

La actividad invita a disfrutar mientras compartes con amigas o familiares, combinando comida dulce y salada con una experiencia artística. Cada persona recibe un lienzo y materiales para pintar, lo que permite vivir una jornada distinta. El brunch incluye croissant de jamón y queso, café grande a elección y un postre que puede ser pastel, cheesecake, pie o torta.

Fecha y horario:

Disponible durante el fin de semana

10:00 a 20:00 horas.

Qué hacer en Santiago: actividades culturales y comunitarias para conmemorar el 8M

Mujer, Letra y Ciudad: Todas juntas en la Literatura

Dirección: Frontis de la Sala La Comedia, Merced 349, Región Metropolitana.

La actividad consiste en un paseo guiado por ocho hitos patrimoniales vinculados a escritoras que, desde el siglo XVII hasta la actualidad, han narrado Santiago desde distintas perspectivas. En cada parada se revisan antecedentes biográficos y se reflexiona sobre cómo la ciudad también ha sido construida a partir de la palabra y la mirada femenina.

Además, durante marzo también se realiza otro recorrido patrimonial llamado “Todas juntas en la Historia de Chile”, que busca relevar el aporte de mujeres que han marcado la historia y la cultura del país.

Fechas y horarios:

Viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo.

17:30 horas.

Entrada: gratuita, sin inscripción previa.

Exposición Fotográfica: “Todas Juntas, Imparables”

Dirección: Correos Chile, Catedral 989, Santiago, Región Metropolitana.

La exposición retrata a vecinas de Santiago y reconoce su contribución en diversos ámbitos como el liderazgo comunitario, el emprendimiento, la salud, el cuidado, la cultura y la participación social. A través de las imágenes, se busca destacar historias reales de mujeres que día a día aportan al desarrollo y transformación de la ciudad.

La muestra se encuentra instalada en el edificio de Correos Chile, ubicado frente a Plaza de Armas de Santiago, convirtiéndose en un espacio abierto para que vecinos y visitantes puedan conocer estas historias que reflejan el aporte de mujeres que ayudan a construir la comuna.

Festival en Pedro Aguirre Cerda

Dirección: Estadio La Marina, Av. La Marina 2500, Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la comuna de Pedro Aguirre Cerda realizará un festival abierto a la comunidad con música en vivo y distintas actividades.

El evento contará con la presentación de la cantante chilena Ana Tijoux, además de tributos a Mon Laferte y Tina Turner. También participarán la artista local Roma Sansour, el Coro Ochagavía y la animación estará a cargo de Ángeles Araya.

La jornada incluirá además feria de emprendedoras, food trucks, feria de servicios, clínicas móviles, feria holística y presentaciones artístico-culturales pensadas para toda la familia.