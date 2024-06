Qué se conoce sobre los jóvenes que fueron arrastrados por la corriente de un río en Italia

Durante los últimos días, un dramático registro se viralizó en redes sociales, donde un grupo de jóvenes se abraza antes de ser arrastrados por la corriente del río Natisone, en el norte de Italia. Las dos mujeres fueron encontradas sin vida, sin embargo, la búsqueda del joven se mantiene activa.

De acuerdo con The Telegraph, los tres jóvenes habrían salido a dar un paseo por la ribera del río y cruzaron hasta una pequeña isla. Luego de varios días de lluvias torrenciales, el caudal aumento de forma considerable, sorprendiendo a los involucrados, quienes no pudieron volver a la orilla. No obstante, lograron contactarse con la policía local, pero, lamentablemente, los esfuerzos de los servicios de emergencia no lograron salvarlos.

“Les lanzamos una cuerda, pero fueron literalmente tragados por las aguas en frente de nuestros ojos. Los vimos desaparecer”, declaró el jefe de bomberos provinciales de Udine, Giorgio Basile.

Un día después del trágico suceso, los cuerpos de las dos mujeres fueron encontrados aproximadamente a un kilómetro desde su última ubicación. Las víctimas fueron identificadas como Bianca Doros, de 23 años, y Patricia Cormos, de 20.

¿QUÉ SE SABE DE LAS VÍCTIMAS?

De acuerdo al relato de familiares al medio L’Unione Sarda, Patricia venía de rendir un complejo examen en la Academia de Bellas Artes de Udine, motivo por el que aceptó el paseo junto a Bianca y su pareja, identificado como Cristian Molnar, de 25 años.

Por su parte, Bianca era de nacionalidad rumana y estudiaba Economía en Bucarest. Se encontraba visitando a sus padres y, su pareja, también rumano, había viajado desde Austria para verla.

Al llegar a la “playa” de Premariacco, según consignó el citado medio, el cielo se encontraba despejado luego de las incesantes lluvias, por lo que el acceso al afluyente era sencillo. En el lugar, existen varios carteles que advierten que el baño está prohibido debido a las repentinas crecidas del río, sin embargo, lo ignoraron.

A medida que transcurrían los minutos, el caudal comenzó a aumentar de forma considerable, impidiendo el regreso de los jóvenes a la orilla.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, las esperanzas de encontrar con vida a Cristian son cada vez más reducidas, ya que las condiciones meteorológicas se han complicado. Sin embargo, varios rescatistas y buzos mantienen las labores de búsqueda del joven.