Red Floral: el marketplace de flores para cada ocasión

Elegir un regalo floral no debería significar renunciar a la frescura ni arriesgarte a que llegue tarde. Cuando el despacho se gestiona desde un punto central, el arreglo debe recorrer una mayor distancia antes de llegar a destino, lo que puede influir en el estado de las flores al momento de recibirlo. Red Floral resuelve esto conectando tu pedido con talleres de floristas de la misma comuna, para que las flores se preparen y entreguen el mismo día, reduciendo traslados e intermediarios.

¿Qué cambia realmente para ti como comprador? Ganas tiempo, evitas sorpresas desagradables y puedes elegir entre catálogos con stock real, en lugar de un listado genérico.

Un buen regalo floral se adapta al mensaje que quieres transmitir, no al revés. Por eso conviene tener varias opciones a mano según el momento que estés celebrando:

Aniversarios y cumpleaños : ramos de rosas, liliums y girasoles que pueden combinarse con globos o chocolates para sumar un detalle extra.

: ramos de rosas, liliums y girasoles que pueden combinarse con globos o chocolates para sumar un detalle extra. Condolencias : coronas y pedestales confeccionados con flores frescas, pensados para acompañar con respeto en un momento difícil.

: coronas y pedestales confeccionados con flores frescas, pensados para acompañar con respeto en un momento difícil. Nacimientos : canastas y floreros con peluches o tarjetas personalizadas.

: canastas y floreros con peluches o tarjetas personalizadas. Detalles corporativos : centros de mesa y bouquets de temporada, ideales para felicitar a colegas o decorar un espacio de trabajo.

: centros de mesa y bouquets de temporada, ideales para felicitar a colegas o decorar un espacio de trabajo. Fechas conmemorativas: arreglos pensados para el Día de la Madre, el Día de los Enamorados o graduaciones, con opciones que van de lo clásico a lo más llamativo.

Cuando compras a través de florerías que operan cerca del destino final, el trayecto de las flores se reduce casi a cero. Eso significa tallos mejor hidratados y arreglos que conservan su forma original hasta que llegan a destino.

Además, cada compra fortalece el trabajo de floristas independientes en lugar de concentrar las ganancias en un único distribuidor centralizado. Es una forma sencilla de apoyar oficios locales sin sacrificar variedad ni comodidad al momento de comprar online, y a la vez impulsa economías de barrio que muchas veces quedan fuera del radar de las grandes cadenas.

La logística de proximidad simplifica cada etapa del proceso, desde la preparación hasta el despacho final. Estos son los puntos que marcan la diferencia frente a un envío tradicional:

Despacho el mismo día : según la disponibilidad, los pedidos confirmados dentro del horario habilitado se preparan y entregan en cuestión de horas.

: según la disponibilidad, los pedidos confirmados dentro del horario habilitado se preparan y entregan en cuestión de horas. Cobertura amplia : presencia activa en varias comunas del país, de norte a sur.

: presencia activa en varias comunas del país, de norte a sur. Confirmación y seguimiento : el taller asignado valida la preparación y coordina la entrega para que sigas el estado de tu pedido. Al momento de la entrega de las flores, recibes una fotografía por WhatsApp.

: el taller asignado valida la preparación y coordina la entrega para que sigas el estado de tu pedido. Al momento de la entrega de las flores, recibes una fotografía por WhatsApp. Pagos protegidos: distintos métodos de pago disponibles para completar la compra con tranquilidad.

Planificar el envío de flores se vuelve simple cuando eliges la comuna de entrega, seleccionas el arreglo que mejor representa tu mensaje y sumas los detalles que quieras personalizar antes de confirmar la compra. Al reunir a florerias de distintas ciudades bajo una misma propuesta, Red Floral entrega frescura y puntualidad, sin importar la comuna desde la que estés.