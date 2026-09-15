Japón enfrenta un aumento sin precedentes de los ataques de osos y, al mismo tiempo, crece el interés por consumir su carne. En las montañas de Chichibu, cerca de Tokio, un restaurante especializado en comida de caza se ha convertido en uno de los principales focos de esta tendencia. Se trata de Suzukaen, uno de los pocos establecimientos de la zona que ofrece carne de oso.