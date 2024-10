Registran violenta pelea entre dos mujeres en local de votación de Pudahuel: a una la acusaron de colarse

Dos mujeres protagonizaron una pelea violenta mientras aguardaban en la fila, antes de emitir su voto, en el Colegio Santiago de Pudahuel.

Según la información disponible, el altercado comenzó cuando una de las mujeres intentó adelantarse en la fila, o como se diría coloquialmente, intentó “colarse”.

Este hecho desató la indignación de la otra involucrada, quien reaccionó enfrentándola. La situación escaló a un mechoneo que quedó captado en las cámaras de Chilevision.

“Escuchamos gritos, vimos correr a personal militar, Carabineros también. Obviamente nos alertamos de la situación”, explicó el periodista Pablo Yutronic.

Posteriormente, el pololo de la mujer acusada de haberse colado brindó su versión de los hechos.

“Estaba esperando a mi pareja y veo a una mujer más grande que ella, le estaba agarrando el pelo, le estaba pegando. Y yo lo único que atiné a hacer fue a subir, separarlas. Claramente empujé a la mujer porque la tenía del pelo a mi pareja. Me empezó a decir garabatos, a decir que yo le pegué”, relató.

“Mi pareja tenía roja la cara, el labio”, añadió. Más tarde, la mujer señalada por haberse saltado la fila también habló y compartió detalles de su versión.

“No hay una fila, entonces yo me puse acá. Me empezó a tratar como que yo me colaba. ‘Sale de acá, hay una abuela’. Y cuando me tocaba votar me empezó a palabrear”, comentó.

Tras la acalorada disputa, ambas fueron trasladadas hasta la 55º Comisaría de Pudahuel, donde permanecen detenidas.