Registro Civil instruyó sumarios tras informe de la CGR que detectó pagos en proyectos no usados

El Registro Civil abordó este martes lo revelado por la Contraloría General de la República (CGR), que identificó que, entre 2020 y 2023, se pagaron más de 7 mil millones de pesos en proyectos de software que nunca tuvieron utilidad.

En concreto, el ente contralor detalló que dichos proyectos, que nunca fueron implementados, formaban parte de la Ley de Matrimonio Igualitario, la solicitud de copa de partidas de nacimiento por Internet, y la implementación del nuevo motor de agendamiento en línea para la renovación de documentos, recogió Radio Biobío.

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

El Registro Civil informó que, tras el inicio del nuevo Gobierno y la renuncia voluntaria del director nacional, Sergio Mierzejewski Lafferte, el 22 de marzo de 2022, comenzó una auditoría extraordinaria a los proyectos tecnológicos ejecutados durante su gestión.

Asimismo, señalaron que el proyecto de “Modernización del Servicio de Registro Civil e Identificación”, enmarcado en el Programa de Mejora de la Gestión Pública y de los Servicios Ciudadanos del Ministerio de Hacienda y sancionado en noviembre de 2019, incluía varias mejoras tecnológicas, como el cambio del sitio web, mejoras en los procesos de matrimonio igualitario, agendamiento de horas en línea, solicitud de certificados y partidas de nacimiento en línea, y adquisición de licencias para infraestructura virtual, entre otros.

La auditoría interna realizada entre 2022 y 2023 detectó que varios proyectos no fueron implementados, no se finalizaron y no se convirtieron en un producto funcional para el Registro Civil entre 2019 y 2022.

Los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República por el actual director nacional, Omar Morales Márquez, para su revisión y se solicitó una posible instrucción de un Juicio de Cuentas contra el exdirector.

Finalmente, desde el servicio indicaron que, tras el informe de la CGR, se instruyeron sumarios administrativos, se implementaron las medidas solicitadas por la Contraloría y se presentó una querella contra las personas responsables de estos hechos.